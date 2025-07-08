Канчельскис раскритиковал совмещение постов Карпиным

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о совмещении Валерием Карпиным работы главным тренером в московском «Динамо» и сборной России.
«Отрицательно отношусь к тому, что Карпин будет совмещать посты в следующем сезоне. Да, сейчас наш футбол находится в состоянии, когда совмещать посты можно, но я считаю совмещение постов неправильным», – сказал Канчельскис.
- 56-летний Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо» 13 июня.
- С июля 2021 года он также возглавляет сборную России.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»