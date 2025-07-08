Канчельскис раскритиковал совмещение постов Карпиным

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о совмещении Валерием Карпиным работы главным тренером в московском «Динамо» и сборной России.

«Отрицательно отношусь к тому, что Карпин будет совмещать посты в следующем сезоне. Да, сейчас наш футбол находится в состоянии, когда совмещать посты можно, но я считаю совмещение постов неправильным», – сказал Канчельскис.