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  • Канчельскис объяснил, почему Малком хочет вернуться в «Зенит»

Канчельскис объяснил, почему Малком хочет вернуться в «Зенит»

7 июля, 17:00
6

Андрей Канчельскис высказался о возможном возвращении Малкома из «Аль-Хиляля» в «Зенит».

«Малком хочет вернуться, потому что ему было комфортно в Питере. Его все любили, уважали, он играл, отдыхал.

Все гладили по головке: он такой красивый, такой хороший. Рассказывали везде, какой он хороший футболист, а в Саудовской Аравии этого не было. Там надо было играть, доказывать.

Я там играл – я знаю, что это такое: арабы требуют результата. Он подумал, что жизнь удалась, приехал туда – и всe. Поэтому он и готов вернуться, а уже примут или не примут – это вопрос к «Зениту», – заявил Канчельскис.

  • Летом 2023 года Малком ушел в саудовский клуб за 60 млн евро.
  • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
  • Статистика бразильского вингера: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Динамо Бр Аль-Хиляль Зенит Малком Канчельскис Андрей
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Комментарии (6)
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fakeid
1751898225
так он и пахал у арабов, был звездой. как только главное дерби - сразу на обложку/превьюшку помещают двоих, преподносят как противостояние роналду и малкома. даже DAZN недавно на КЧМ поместил на превьюшку обзора холанда и малкома, когда хиляль выбил сити.
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Cleaner
1751900163
В Зените за те же деньги можно кули пинать, ваньку валять, трусцой по полю бегать. А Семак будет на это смотреть и улыбаться. Не жизнь, а малина!
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VVM1964
1751900468
Кто же халяву то не любит ?)...
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FCSpartakM
1751903487
Канчельскис очерной выкек сморозил. Я думаю он примерно ноль матчей посмотрел арабского чемпа. Нигга там каждый третий матч забивает
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Ловкий Бубен
1751905424
Нужен игрок на эту позицию ( атакующий мидфилдер), после того как Малком ушел , Вендел с этой ролью справлялся с трудом, а сейчас его вообще нет, в результате имеем то что имеем, но хорошо бы освежить защитную линию тоже, подразумевая у нас хафбэк и передняя линия без изменений, что касается результата , Малком показывает результат везде и в Зените и в эмиратах
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Век
1751950293
Придурки,зато он заработал 5 раз больше чем в зените
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