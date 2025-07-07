Канчельскис объяснил, почему Малком хочет вернуться в «Зенит»

Андрей Канчельскис высказался о возможном возвращении Малкома из «Аль-Хиляля» в «Зенит».

«Малком хочет вернуться, потому что ему было комфортно в Питере. Его все любили, уважали, он играл, отдыхал.

Все гладили по головке: он такой красивый, такой хороший. Рассказывали везде, какой он хороший футболист, а в Саудовской Аравии этого не было. Там надо было играть, доказывать.

Я там играл – я знаю, что это такое: арабы требуют результата. Он подумал, что жизнь удалась, приехал туда – и всe. Поэтому он и готов вернуться, а уже примут или не примут – это вопрос к «Зениту», – заявил Канчельскис.