Смолов рассказал, как шантажисты пытались дискредитировать его

Экс-нападающий «Краснодара» Федор Смолов обратил внимание на хронометраж опубликованного видео с его дракой.

35-летний футболист убежден, что шантажисты специально обрезали часть ролика, чтобы дискредитировать его, не показав предысторию конфликта.

– Почему опубликовал видео с пояснениями спустя несколько дней после инцидента в «Кофемании»?

– Готов был сделать это сразу, но шла работа над подачей заявления в полицию. Решил сначала подать заявление, а потом высказаться, чтобы не быть голословным.

При этом я с самого начала действовал в рамках правового поля, дал необходимые объяснения и старался возместить возможный ущерб.

– Ожидал ли, что запись из «Кофемании» окажется в сети?

– Да, это было дело времени, ведь я отказался платить шантажистам.

Причем люди, которые хотели скандала и преследовали свои корыстные цели, выложили лишь малую часть видео, чтобы была непонятна предыстория конфликта.

Хотя это меня абсолютно не оправдывает. Очень сожалею, что повел себя так.