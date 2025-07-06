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Смолов впервые высказался о драке в «Кофемании»

6 июля, 17:17

Экс-нападающий «Краснодар» Федор Смолов сделал заявление о скандале с его участием.

  • 28 мая футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы.
  • В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Одного из них Федор ударил по лицу.
  • С него требовали несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.

«Настало время высказать комментарий о произошедшем. В первую очередь хочу извиниться перед теми, кто стал свидетелем моего непозволительного поведения в то утро. Драться и распускать руки в цивилизованном обществе нельзя.

Я только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные нашей компанией неудобства, но наткнулся на хамство и брань. До последнего пытался урегулировать конфликт мирным путем, что запечатлено на видео.

С самого начала я хотел контактировать только с потерпевшим, компенсировать ему возможный вред здоровью, моральный ущерб. Но, к сожалению, это не было возможным, потому что начали появляться люди, которых я не знаю, которых нет на видео.

Они начали мне угрожать, шантажировать, вымогать деньги, предлагать схемы, которые законы не предусматривают. Я подчеркиваю – с первого дня был готов примириться с потерпевшим, идти по букве закона. В связи с этим я решил написать заявление в полицию.

Всем спасибо за слова поддержки. В особенности благодарю мою жену Карину, которая меня поддерживала, но порицала. Это моя ответственность, это не должно проецироваться на Карину», – сказал Смолов на видео, опубликованном в соцсетях.

  • 35-летний Смолов – свободный агент.
  • Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
  • В прошедшем сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
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