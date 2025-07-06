Смолов впервые высказался о драке в «Кофемании»

Экс-нападающий «Краснодар» Федор Смолов сделал заявление о скандале с его участием.
- 28 мая футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы.
- В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Одного из них Федор ударил по лицу.
- С него требовали несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.
«Настало время высказать комментарий о произошедшем. В первую очередь хочу извиниться перед теми, кто стал свидетелем моего непозволительного поведения в то утро. Драться и распускать руки в цивилизованном обществе нельзя.
Я только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные нашей компанией неудобства, но наткнулся на хамство и брань. До последнего пытался урегулировать конфликт мирным путем, что запечатлено на видео.
С самого начала я хотел контактировать только с потерпевшим, компенсировать ему возможный вред здоровью, моральный ущерб. Но, к сожалению, это не было возможным, потому что начали появляться люди, которых я не знаю, которых нет на видео.
Они начали мне угрожать, шантажировать, вымогать деньги, предлагать схемы, которые законы не предусматривают. Я подчеркиваю – с первого дня был готов примириться с потерпевшим, идти по букве закона. В связи с этим я решил написать заявление в полицию.
Всем спасибо за слова поддержки. В особенности благодарю мою жену Карину, которая меня поддерживала, но порицала. Это моя ответственность, это не должно проецироваться на Карину», – сказал Смолов на видео, опубликованном в соцсетях.
- 35-летний Смолов – свободный агент.
- Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
- В прошедшем сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.