Писарев сказал, в чем «Спартак» отстает от конкурентов по РПЛ

Тренер сборной России Николай Писарев указал на недостаток «Спартака».
«На мой взгляд, «Спартак» в селекции и в приобретении футболистов отстает от конкурентов.
По игре пока сказать не могу, потому что видел только матч против «Крыльев Советов». Трудно анализировать, когда команда не в оптимальном составе и готовности.
Футбол «Спартака» не впечатляет, но, наверное, на данном этапе он и не должен впечатлять, потому что присутствуют нагрузки.
Сейчас стоит задача подойти в оптимальном состоянии к первому официальному матчу», – сказал Писарев.
- «Спартак» в прошедшем сезоне финишировал на 4-м месте в РПЛ.
- Столичная команда не становилась чемпионом с 2017 года.
- В 1-м туре нового розыгрыша Премьер-лиги спартаковцы сыграют с «Динамо Мх».
Источник: «Матч ТВ»