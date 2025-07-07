Писарев сказал, в чем «Спартак» отстает от конкурентов по РПЛ

Тренер сборной России Николай Писарев указал на недостаток «Спартака».

«На мой взгляд, «Спартак» в селекции и в приобретении футболистов отстает от конкурентов.

По игре пока сказать не могу, потому что видел только матч против «Крыльев Советов». Трудно анализировать, когда команда не в оптимальном составе и готовности.

Футбол «Спартака» не впечатляет, но, наверное, на данном этапе он и не должен впечатлять, потому что присутствуют нагрузки.

Сейчас стоит задача подойти в оптимальном состоянии к первому официальному матчу», – сказал Писарев.