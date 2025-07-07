Петржела отреагировал на новость о возвращении Малкома в «Зенит»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что Малком может вернуться в петербургский клуб из «Аль-Хиляля».
«В настоящее время для Малкома возвращение в «Зенит» – шаг назад.
В плане футбола это ему ничего не даст, потому что российские команды не могут играть в европейских турнирах.
Если только он не предпочитает деньги карьере», – заявил Петржела.
- Летом 2023 года Малком ушел в саудовский клуб за 60 млн евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика бразильского вингера: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.
Источник: Legalbet