Петржела отреагировал на новость о возвращении Малкома в «Зенит»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что Малком может вернуться в петербургский клуб из «Аль-Хиляля».

«В настоящее время для Малкома возвращение в «Зенит» – шаг назад.

В плане футбола это ему ничего не даст, потому что российские команды не могут играть в европейских турнирах.

Если только он не предпочитает деньги карьере», – заявил Петржела.