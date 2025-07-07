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  • Петржела отреагировал на новость о возвращении Малкома в «Зенит»

Петржела отреагировал на новость о возвращении Малкома в «Зенит»

7 июля, 14:00
9

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что Малком может вернуться в петербургский клуб из «Аль-Хиляля».

«В настоящее время для Малкома возвращение в «Зенит» – шаг назад.

В плане футбола это ему ничего не даст, потому что российские команды не могут играть в европейских турнирах.

Если только он не предпочитает деньги карьере», – заявил Петржела.

  • Летом 2023 года Малком ушел в саудовский клуб за 60 млн евро.
  • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
  • Статистика бразильского вингера: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Зенит Малком Петржела Властимил
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Комментарии (9)
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СильныйМозг
1751886934
Петржела же деньги не любит, он любит казино. Ему легко говорить.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1751887224
А к арабам Малком поехал ради карьеры?)))Карьера в Барсе не сложилась и после этого все его переходы только ради денег,Петржела явно не знал об этом. Малкома не осуждаю,все работаем ради денег,если не берут в клубы где можно выиграть что то,то почему не пойти в клуб где хорошо платят.
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FCSpartakM
1751894183
ну а в песках там что? все игроки там ценность свою теряют. Малком уже стоит не 30, а 20. В России чемпионат даже изолированный ценится выше
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Интерес
1751901286
КАк играют клубы-участники евротурниров,мы уже недавно видели.Так что иметь ввиду первую десятку пыльных денежных мешков Европы,а распространять это понятие(Участник еврокубков)на остальную сотню участников-это глупо и смешно.
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темирхан
1751903670
Всего лишь слухи.
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Mladiс
1751912735
Интересно,что за дебилы спрашивают мнение Петржелы,который сам себя проиграл на ставках и тренировал больше 20 лет?
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СПОРТ 21 века
1751966920
В целом можно согласиться, хотя потому что ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ РЕДКО КТО ВХОДИТ. Нужно учитывать, что у Зенита при Малкоме была совсем другая команда и другие исполнители. Сейчас Зенит видоизменился - команда уже не первый год находится в кризисе, сами игроки, скажем прямо, приходят среднего класса (как бы их не превозносили, это видно даже по обращению с мячом). Вообще, уже давно ходят разговоры, что эпоха Зенита постепенно будет сменяться другими, и Краснодар частично занавес уже приоткрыл. Нельзя вечно побеждать и ходить в золоте только одной команде. Это не пойдёт на пользу российскому футболу. Поэтому, если этот вид спорта хотят сделать популярным не на бумаге, а по факту, то нужно развивать регионы и представлять им свои минуты славы. Об этом, кстати, не так давно говорил и глава страны. И коли эти разговоры всплывают, значит рано или поздно это случится. Но из этого трагедию делать не стоит, поскольку жизнь не может идти вечно в одностороннем порядке.
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Александр-Юрков-vkontakte
1751972495
ПетерЖела дешёвка, фраер недобитый.
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