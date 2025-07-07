Малком может вернуться в «Зенит» из-за напряженной ситуации в «Аль-Хиляле»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком может покинуть «Аль-Хиляль». «Зенит» рассматривает возможность его возвращения. Между игроком и клубом сложилась напряженная ситуация как на поле, так и за его пределами. Обе стороны не хотят продолжать сотрудничество.

Ситуация обострилась после того, как Малком повздорил с болельщиками в Орландо сразу после финального свистка в матче КЧМ-2025, в котором «Аль-Хиляль» уступил «Флуминенсе» со счeтом 1:2.

Бразильский журналист Луис Фабиани сообщал, что «Зенит» примерно месяц назад рассматривал возможность возвращения Малкома в клуб. «Насчeт Малкома – примерно месяц назад я слышал, что «Зенит» хочет вернуть его обратно. Посмотрим», – писал Фабиани.