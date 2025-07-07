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  • Малком может вернуться в «Зенит» из-за напряженной ситуации в «Аль-Хиляле»

Малком может вернуться в «Зенит» из-за напряженной ситуации в «Аль-Хиляле»

7 июля, 09:32
16

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком может покинуть «Аль-Хиляль». «Зенит» рассматривает возможность его возвращения. Между игроком и клубом сложилась напряженная ситуация как на поле, так и за его пределами. Обе стороны не хотят продолжать сотрудничество.

Ситуация обострилась после того, как Малком повздорил с болельщиками в Орландо сразу после финального свистка в матче КЧМ-2025, в котором «Аль-Хиляль» уступил «Флуминенсе» со счeтом 1:2.

Бразильский журналист Луис Фабиани сообщал, что «Зенит» примерно месяц назад рассматривал возможность возвращения Малкома в клуб. «Насчeт Малкома – примерно месяц назад я слышал, что «Зенит» хочет вернуть его обратно. Посмотрим», – писал Фабиани.

  • Малком выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год.
  • Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 22 миллиона евро.

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Источник: Ashrq Al-Awsat
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Зенит Малком
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Комментарии (16)
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acor94
1751870026
За 10 можно забрать. Вот только где он будет играть если есть энрике.
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fakeid
1751877487
не нужен, его место занято энрике. есть только один расклад: продать через 2 года энрике в какой-нить ювентус, у малкома через 2 года заканчивается контракт, если он там досидит - потом можем забрать бесплатно, когда ему будет 30 лет. заодно скажем арабам спасибо за 60 лямов. хрюканы, конечно, могут подсуетиться, завалить баблом, потому что игрок проверенный, не кот в мешке, за него и тридцатку не жалко будет, чем выкидывать столько же на третьесортных зулусов. на их месте я бы подсуетился. и, подозреваю, что в недрах тарасофки такие планы прорабатывают.
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Garrincha58
1751878699
это всё сказки
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DMитрий
1751879036
Перегрев состава будет.
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Semenycch
1751880520
Однозначно нужно забирать! Тем более, что он гражданин России и не подвержен влиянию лимита! Место на поле? Он отлично может играть центрального форварда или по ходу матча меняться этой позицией с Энрике!
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мамаша литейного
1751936769
позор фавлям бзенета клуб чипушил.такие же и болелы у вас помои по вам видно в реале вы чушки в глаза боитесь сказать а тут герои.шлак питерский
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