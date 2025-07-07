Саудовский клуб начал переговоры с Месси

«Аль-Ахли» из Джидды начал переговоры о возможном переходе нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси. Саудовский клуб хочет получить игрока на правах свободного агента после окончания срока его контракта с «цаплями» в декабре этого года.

«Аль-Ахли» уже несколько недель пытается убедить Месси в переходе. «Интер Майами», в свою очередь, хотел бы сохранить нападающего.

Финансовые подробности нынешних переговоров не разглашаются. Однако в Саудовской Аравии готовы сделать все возможное, чтобы получить аргентинца.