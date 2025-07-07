Саудовский клуб начал переговоры с Месси

«Аль-Ахли» из Джидды начал переговоры о возможном переходе нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси. Саудовский клуб хочет получить игрока на правах свободного агента после окончания срока его контракта с «цаплями» в декабре этого года.
«Аль-Ахли» уже несколько недель пытается убедить Месси в переходе. «Интер Майами», в свою очередь, хотел бы сохранить нападающего.
Финансовые подробности нынешних переговоров не разглашаются. Однако в Саудовской Аравии готовы сделать все возможное, чтобы получить аргентинца.
- 38-летний Месси провел в этом сезоне 25 матчей за «Интер Майами», забил 18 голов, сделал 7 ассистов.
- Клубы из Саудовской Аравии уже пытались подписать Месси два года назад, когда летом 2023-го истекал срок его контракта с «ПСЖ».
Источник: L'Equipe