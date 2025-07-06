Семак оценил дебют Веги за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от первого матча аргентинского новичка Романа Веги.
– Вега провел 67 минут [в товарищеском матче с «Балтикой»]. Оцените его игру. Вроде бы поднимался высоко, навешивал. Понравился он вам?
– Мне понравился, приятное впечатление оставил и по движению, и по качеству работы с мячом. Надеюсь, что достаточно быстро адаптируется.
Кто-то его знает, как тот же Лусиано, и в этом отношении ему будет проще адаптироваться. Надеюсь, что тоже будет готов, как и все.
Не так много времени, чтобы полноценно влиться в команду и понять требования. Но уже будем через официальные матчи привыкать к той игре, в которую мы играем.
- «Зенит» перехватил Вегу у «Динамо».
- В сезоне-2022/23 он выступал за вторую команду «Барселоны».
- Петербуржцы заплатили за левого защитника 7,7 млн евро, по другой версии – 6,5 млн евро.
Источник: сайт «Зенита»