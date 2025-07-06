Семак оценил дебют Веги за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от первого матча аргентинского новичка Романа Веги.

– Вега провел 67 минут [в товарищеском матче с «Балтикой»]. Оцените его игру. Вроде бы поднимался высоко, навешивал. Понравился он вам?

– Мне понравился, приятное впечатление оставил и по движению, и по качеству работы с мячом. Надеюсь, что достаточно быстро адаптируется.

Кто-то его знает, как тот же Лусиано, и в этом отношении ему будет проще адаптироваться. Надеюсь, что тоже будет готов, как и все.

Не так много времени, чтобы полноценно влиться в команду и понять требования. Но уже будем через официальные матчи привыкать к той игре, в которую мы играем.