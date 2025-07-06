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Семак оценил дебют Веги за «Зенит»

6 июля, 23:48
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от первого матча аргентинского новичка Романа Веги.

– Вега провел 67 минут [в товарищеском матче с «Балтикой»]. Оцените его игру. Вроде бы поднимался высоко, навешивал. Понравился он вам?

– Мне понравился, приятное впечатление оставил и по движению, и по качеству работы с мячом. Надеюсь, что достаточно быстро адаптируется.

Кто-то его знает, как тот же Лусиано, и в этом отношении ему будет проще адаптироваться. Надеюсь, что тоже будет готов, как и все.

Не так много времени, чтобы полноценно влиться в команду и понять требования. Но уже будем через официальные матчи привыкать к той игре, в которую мы играем.

  • «Зенит» перехватил Вегу у «Динамо».
  • В сезоне-2022/23 он выступал за вторую команду «Барселоны».
  • Петербуржцы заплатили за левого защитника 7,7 млн евро, по другой версии – 6,5 млн евро.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Балтика Зенит Вега Роман Семак Сергей
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Комментарии (5)
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Mirak92
1751842880
Ну хз)) Балтика во всех фронтах фк Бразилия держал)
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мамаша литейного
1751860974
веган питерская
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Taps
1751873604
Какой-то Семак весь потрёпанный и покоцанный. Видимо готовится к уходу.
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neveldomha
1751874306
Хороший левачок.
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