Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Балтики»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги проигранного товарищеского матча с «Балтикой».

Петербуржцы потерпели поражение со счетом 1:2.

«Самое важное, что все живы, здоровы. Первый тайм был опять лучше, второй сложнее. Большинство ребят нормально выдержали, но тоже устали в конце.

Существовал определенный риск получить повреждение. Рабочая игра, неплохая интенсивность. Будем готовиться к следующему матчу.

Осталось два контрольных матча, возможно, три. Будем надеяться, что хорошо подойдем к чемпионату», – сказал Семак.