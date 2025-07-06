Тренер «Краснодара» Мусаев: «Я как монах – отказался от красивого европейского футбола»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о своих приоритетах в просмотре футбольных матчей.

«В последнее время, да, я как монах – отказался от красивого европейского футбола, потому что нужно просматривать очень много материала, который касается РПЛ. И это разбор соперников, разбор своих игр, тренировок.

Допустим, было несколько раз, что в среду я приезжаю домой, открываю ноутбук и сижу смотрю какой-то матч с технической камеры нашего следующего соперника, и мне звонит Сергей Николаевич, президент. Говорит: «А ты видел сейчас, как «Барселона» играет с какой-то высокой линией?» Я говорю: «Нет, «Спартак» – «Акрон» смотрю». Он говорит: «А, ну да, это важнее, ладно, смотри», – заявил Мусаев.