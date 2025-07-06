Булыкин отреагировал на драку с участием Смолова

Дмитрий Булыкин поделился мнением о скандале с участием Федора Смолова.

28 мая футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы.

В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Одного из них Федор ударил по лицу.

С него требовали несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.

– Неправильная ситуация со стороны Смолова. Не знаю, как сейчас она решится. Понятное дело, когда ты кумир для молодых футболистов, так поступать нельзя! Я думал, что нас научил пример с Кокориным и Мамаевым…

Я сторонник того, чтобы было, как в Китае. Если там кто‑то подрался, то сразу в полицию и сразу заведены серьезные дела. Все‑таки не должны быть драки на улицах, в общественных местах. Тем более, можно ударить, человек ушибется об асфальт, будут какие‑то большие проблемы. Лучше этого избегать.

Спортсмены должны быть готовы ко всем провокациям и никак не реагировать на них. По крайней мере, на футбольном поле. За футбольным полем тоже очень много противников твоей команды, которые пытаются вывести тебя из равновесия, спровоцировать.

Ты должен понимать, чем это может закончиться, и не вступать ни в какие перепалки, передряги, ну и уж тем более не драться.

Если это самооборона – это одно, а драться, конечно, не стоит. Нужно просто разворачиваться и уходить от таких людей, которые тебя провоцируют.

– После инцидента мы вряд ли увидим Федора в каком‑то новом клубе под закат карьеры?

– Он нормальный футболист и популярный блогер. Может быть, какому‑нибудь клубу и пригодится, еще поиграет. Хотя, может уже и легко заканчивать. Он стал чемпионом России.

Может перейти уже в другую сферу: блогерство или кино. Зарабатывать сможет не меньше. Пожелаем ему, чтобы он нашел команду, но, если нет, думаю, он отчаиваться не будет.