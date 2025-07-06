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Булыкин отреагировал на драку с участием Смолова

6 июля, 17:59
10

Дмитрий Булыкин поделился мнением о скандале с участием Федора Смолова.

  • 28 мая футболист подрался в «Кофемании» в центре Москвы.
  • В заведении у Смолова случился конфликт с двумя мужчинами. Одного из них Федор ударил по лицу.
  • С него требовали несколько миллионов рублей за непубликацию видео с инцидентом.

– Неправильная ситуация со стороны Смолова. Не знаю, как сейчас она решится. Понятное дело, когда ты кумир для молодых футболистов, так поступать нельзя! Я думал, что нас научил пример с Кокориным и Мамаевым…

Я сторонник того, чтобы было, как в Китае. Если там кто‑то подрался, то сразу в полицию и сразу заведены серьезные дела. Все‑таки не должны быть драки на улицах, в общественных местах. Тем более, можно ударить, человек ушибется об асфальт, будут какие‑то большие проблемы. Лучше этого избегать.

Спортсмены должны быть готовы ко всем провокациям и никак не реагировать на них. По крайней мере, на футбольном поле. За футбольным полем тоже очень много противников твоей команды, которые пытаются вывести тебя из равновесия, спровоцировать.

Ты должен понимать, чем это может закончиться, и не вступать ни в какие перепалки, передряги, ну и уж тем более не драться.

Если это самооборона – это одно, а драться, конечно, не стоит. Нужно просто разворачиваться и уходить от таких людей, которые тебя провоцируют.

– После инцидента мы вряд ли увидим Федора в каком‑то новом клубе под закат карьеры?

– Он нормальный футболист и популярный блогер. Может быть, какому‑нибудь клубу и пригодится, еще поиграет. Хотя, может уже и легко заканчивать. Он стал чемпионом России.

Может перейти уже в другую сферу: блогерство или кино. Зарабатывать сможет не меньше. Пожелаем ему, чтобы он нашел команду, но, если нет, думаю, он отчаиваться не будет.

  • 35-летний Смолов – свободный агент.
  • Форвард стал чемпионом с «Краснодаром», после чего покинул клуб.
  • В прошедшем сезоне он оформил 4+4 в 24 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Булыкин Дмитрий Смолов Федор
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Комментарии (10)
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andrei-sarap-yandex
1751815380
СМОЛОВ сейчас потерпевший .....ничего не будет СМОЛОВу...как и в случае с чемпионством КРАСНОДАРа судьи помогали клубу....сейчас судьи тоже будут СМОЛОВу и отмажут....был бы в ЗЕНИТе ФЕДЯ судьи посадили бы в тюрьму как КОКОРИНа...долой лимит
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andrei-sarap-yandex
1751815496
у НЕГО ВЫМОГАЮТ ДЕНЬГИ ???? уже ФЕДЕНЬКА потерпевший.....
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Интерес
1751816578
Федька,тебя посодют,а ты не дерись...
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Fju-2
1751819662
Не понимаю, почему Булыкин, будучи офицером РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами комментирует драки, трансферы, оценивает игроков, а вот по основной сфере деятельности - молчок. Не видел что-то от него про ситуацию в Крыльях или сейчас по скандалу с Писарским.
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DOCTOR PENALTY
1751821142
Теперь Лопырёв кофе не любит. )) """"""
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Cleaner
1751824835
То есть, по мнению Булыкина, о футболистов можно вытирать ноги? Ведь провокаторам за это НИЧЕГО НЕ БУДЕТ! Закон должен быть одинаково суров В ОБЕ СТОРОНЫ!
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