Мусаев сказал, в каком случае Роналду пригодился бы «Краснодару»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев порассуждал о возможном переходе Криштиану Роналду в его команду.

– А вот если сейчас, например, Сергей Николаевич Галицкий скажет, мол, у нас есть возможность подписать Роналду в «Краснодар».

– Я думаю, буду только рад. Я не боюсь таких «больших» футболистов. Если Роналду придeт и сделает нас сильнее…

– Нынешний Роналду?

– Нынешний Роналду? Ну, не знаю, трудно сказать. У нас сейчас есть Джон [Кордоба].

– Давайте смоделируем ситуацию.

– Обычно, когда такие моменты возникают, я никогда не даю сразу ответ, я говорю: «Сергей Николаевич, я подумаю. Но мне правда нужно подумать».

– Но первые мысли какие приходят? Как бы ты его использовал?

– Ну согласен, наверное, если бы пришeл Роналду и Джон Кордоба, это надо было полностью менять бы игру, схему менять.

– А почему? Мне кажется, Роналду отлично бы встал на роль Фeдора Смолова.

– Думаю, это единственный сейчас сценарий, в котором он может быть полезен в «Краснодаре». Но невозможно взять Роналду и сказать, что ты здесь батька в раздевалке и выходишь на замену. Это невозможно.

Если ты берeшь Роналду, он должен, как в сборной, играть с первых минут, быть капитаном. Иначе Роналду всe разрушит внутри. Невозможно взять Роналду и посадить его на скамейку.