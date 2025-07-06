Мусаев сказал, в каком случае Роналду пригодился бы «Краснодару»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев порассуждал о возможном переходе Криштиану Роналду в его команду.
– А вот если сейчас, например, Сергей Николаевич Галицкий скажет, мол, у нас есть возможность подписать Роналду в «Краснодар».
– Я думаю, буду только рад. Я не боюсь таких «больших» футболистов. Если Роналду придeт и сделает нас сильнее…
– Нынешний Роналду?
– Нынешний Роналду? Ну, не знаю, трудно сказать. У нас сейчас есть Джон [Кордоба].
– Давайте смоделируем ситуацию.
– Обычно, когда такие моменты возникают, я никогда не даю сразу ответ, я говорю: «Сергей Николаевич, я подумаю. Но мне правда нужно подумать».
– Но первые мысли какие приходят? Как бы ты его использовал?
– Ну согласен, наверное, если бы пришeл Роналду и Джон Кордоба, это надо было полностью менять бы игру, схему менять.
– А почему? Мне кажется, Роналду отлично бы встал на роль Фeдора Смолова.
– Думаю, это единственный сейчас сценарий, в котором он может быть полезен в «Краснодаре». Но невозможно взять Роналду и сказать, что ты здесь батька в раздевалке и выходишь на замену. Это невозможно.
Если ты берeшь Роналду, он должен, как в сборной, играть с первых минут, быть капитаном. Иначе Роналду всe разрушит внутри. Невозможно взять Роналду и посадить его на скамейку.
- На прошлой неделе «Аль-Наср» объявил о продлении контракта с португальцем до 2027 года.
- Нападающий провел в саудовском клубе 2,5 года.
- Его статистика: 111 матчей, 99 голов, 19 ассистов.