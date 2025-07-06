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  • Тюкавин против Бителло как капитана «Динамо»: «У нас с повязкой могут быть только русские»

Тюкавин против Бителло как капитана «Динамо»: «У нас с повязкой могут быть только русские»

6 июля, 16:30
18

Нападающему «Динамо» Константину Тюкавина не нравится, что капитаном в товарищеском матче был Бителло.

– Бителло с капитанской повязкой. Как ты относишься к этому?

– Никак, товарищеский матч, дали повязку. Не помню, кто был ещe на поле, кого не было. Ну дали и дали.

– В сезоне будет другой капитан?

– Ну, конечно. Я думаю, что в «Динамо» капитанами могут быть только русские ребята.

  • Бителло 25 лет.
  • В прошедшем сезоне он забил 3 мяча и отдал 14 голевых передач в 35 матчах за «Динамо».
  • «Динамо» по итогам прошедшего сезона заняло 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Динамо Тюкавин Константин Бителло
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Комментарии (18)
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FCSpartakM
1751813767
Ага, в том сезоне был Бальбуэна, до этого и Воронин и Фернандес.Русские ребята.
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Burtaze
1751813786
А я думал капитаном может быть только авторитетный и достойный..
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FFR
1751816124
Националист ваш Тюкавин. Это не от большого ума.
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Max-Min-vkontakte
1751816423
а что скажет по этому поводу Бителло?) Так и до "группировок" недалеко
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subbotaspartak
1751818004
В Казани татарам можно?
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sochi-2013
1751818155
Лажанулся парнишка, или журналюги что-то не так преподнесли. Тем более известно отношение тренера к "красной тряпочке". Если даже и сказал такое, то НИКАК нельзя было выносить это не сайт! Журналюги хайпануть захотели.
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k611
1751821874
По идее, кто больше всех сыграл матчей за клуб, тот на поле и должен быть капитаном.
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Тинез Розоп
1751825771
Всех ментов иностранных против себя настроил…( вот вам и разлад в коллективе)
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Cleaner
1751826299
Во как звездунчик Тюкавин ЗАСУЕТИЛСЯ! Капитанства захотел. Капитаном должен быть ДОСТОЙНЫЙ игрок, а не российский паспортист по месту рождения. Еще сезон не начался, а в Динамо уже терки между футболистами. Стыдно за Динамо...(
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Oldtrafford83
1751865238
Он и правда туповат и звездоват)
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