Тюкавин против Бителло как капитана «Динамо»: «У нас с повязкой могут быть только русские»

Нападающему «Динамо» Константину Тюкавина не нравится, что капитаном в товарищеском матче был Бителло.

– Бителло с капитанской повязкой. Как ты относишься к этому?

– Никак, товарищеский матч, дали повязку. Не помню, кто был ещe на поле, кого не было. Ну дали и дали.

– В сезоне будет другой капитан?

– Ну, конечно. Я думаю, что в «Динамо» капитанами могут быть только русские ребята.