Тюкавин против Бителло как капитана «Динамо»: «У нас с повязкой могут быть только русские»

Нападающему «Динамо» Константину Тюкавина не нравится, что капитаном в товарищеском матче был Бителло.
– Бителло с капитанской повязкой. Как ты относишься к этому?
– Никак, товарищеский матч, дали повязку. Не помню, кто был ещe на поле, кого не было. Ну дали и дали.
– В сезоне будет другой капитан?
– Ну, конечно. Я думаю, что в «Динамо» капитанами могут быть только русские ребята.
- Бителло 25 лет.
- В прошедшем сезоне он забил 3 мяча и отдал 14 голевых передач в 35 матчах за «Динамо».
- «Динамо» по итогам прошедшего сезона заняло 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.
Источник: «Матч ТВ»