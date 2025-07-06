Гаврилов посоветовал «Спартаку» продать Угальде: «Пусть идет, куда хочет»

Экс-спартаковец Юрий Гаврилов прокомментировал интерес к форварду команды Манфреду Угальде.

Угальде стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона РПЛ с 17 голами.

«Спартак» покупал его в январе 2024 года за 13 миллионов евро.

«Фейеноорд» предложил за костариканца 15 млн евро, но получил отказ.

«Пусть идет, куда хочет. Зачем держать в команде игрока, который не хочет играть за «Спартак»? Я уже говорил, что незаменимых нет, и без Угальде будут играть.

«Спартак» не хочет его продавать за 15 миллионов евро? Это клубы пусть решают сами между собой, но я не вижу никакого смысла держать в составе футболиста, который хочет уйти», – сказал Гаврилов.