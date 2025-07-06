Реакция «Динамо» на возмущение других клубов совмещением Карпина

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил, что клубы РПЛ недовольны фактом совмещения постов Валерием Карпиным.

Карпин возглавил «Динамо» 13 июня.

Он продолжает работу и с национальной командой, что позволяет договоренность с РФС на время отсутствия официальных матчей.

Сезон РПЛ стартует 18 июля.

– Да, это правда.

– Как вы отреагировали на такое заявление?

– Я не участвовал в дискуссии, я сидел, наблюдал за ней. А говорил в основном Максим Львович Митрофанов. В ответ.

– Какое у вас отношение к такой реакции ваших коллег из «Зенита», «Локомотива» и «Спартака»?

– Они имеют полное право на своe мнение.