Роналду может приехать в Москву через год

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин допустил приезд «Аль-Насра» на следующий Братский кубок.

– Было бы интересно «Динамо» пригласить на Братский кубок «Аль-Наср», с представителями которого вы общались в феврале?

– Это одно из направлений. Мы хотим расширяться в плане количества команд и их географии. В этом сезоне мы остались в том же составе, что и в предыдущем. Но это не исключает того, что в следующем году композиция команд можем поменяться на Братском кубке.

– Вы вели переговоры с «Аль-Насром» по поводу участия в турнире в этом году?

– Мы пообщались с представителями клуба. Но у «Аль-Насра» были другие планы на это лето. Они не совпадали с приездом в Москву. Но не исключаю, что это может произойти в следующем году.