Черчесов – о возможности работы за границей: «Слово «если» в моем лексиконе появляется редко»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, готов ли он уехать за границу, если поступит соответствующее предложение о работе.
«Не могу так ответить, потому что слово «если» в моем лексиконе появляется редко. Позвонят, будем разговаривать, а откуда это будет, я не знаю», – сказал Черчесов.
- 61-летний Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана в январе.
- В ходе тренерской карьеры он возглавлял несколько иностранных клубов – австрийские «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль», польскую «Легию» и венгерский «Ференцварош».
Источник: РИА «Новости»