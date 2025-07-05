Черчесов – о возможности работы за границей: «Слово «если» в моем лексиконе появляется редко»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, готов ли он уехать за границу, если поступит соответствующее предложение о работе.

«Не могу так ответить, потому что слово «если» в моем лексиконе появляется редко. Позвонят, будем разговаривать, а откуда это будет, я не знаю», – сказал Черчесов.