Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ловчев призвал «Спартак» сменить вратаря

5 июля, 18:33
32

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что вратарь Александр Максименко не сделает красно-белых чемпионами.

«Александр Максименко не выдающийся вратарь, да и за ним нет дублера хорошего класса. Я в «Спартаке» застал Володю Маслаченко, Анзора Кавазашвили, Сашу Прохорова и Рината Дасаева. Это были великолепные вратари. А сейчас играет Александр Максименко.

Николай Старостин нам говорил: «Вратарь ценен не тем, что берет, а тем, что пропускает». Пенки не надо пропускать. Да, он когда-то берет мячи, но «Спартаку» нужны вратари другого уровня. И в России я особо таких не вижу, у нас сейчас очень слабые вратари.

И лучшим из них является, не считая Игоря Акинфеева, Матвей Сафонов. Надо искать вратаря на иностранных рынках или воспитывать своего.

Максименко не является вратарем, который сделает «Спартак» чемпионом. В 1969 году я в 20-летнем возрасте мальчишкой пришел в «Спартак». У нас была классная команда, но чемпионами нас сделал Анзор Кавазашвили, спасая нас в ключевой игре в Киеве с «Динамо». При том, что Коля Осянин, например, забил 16 мячей», – сказал Ловчев.

  • 27-летний Максименко провел в прошлом сезоне за «Спартак» 31 матч, пропустил 28 голов, провел 16 встреч на ноль.
  • Красно-белые заняли в РПЛ 4-е место.

Еще по теме:
Раскрыта зарплата Влапа в случае перехода в «Спартак» 2
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр Ловчев Евгений
Рекомендуем
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1751733249
Конечно не выдающийся вратарь но все же прибавил в мастерстве. К тому же сейчас в Спартаке есть Помазан,его надо чаще привлекать к играм.
Ответить
...уефан
1751734308
...и-эх! Да, что уж там, Серафимыч! Эх, бывалыча! Не то, что теперича. Ну, и всё в таком духе... Ну, и конечно же - Гагарина в космос запустили, помнишь, Жека? И стакняку залпом! Не закусывая...
Ответить
Plyash
1751737810
Согласен с Ловчевым,Спартак выиграл у Динамо в Киеве 1:0 в далёком 1969 году,но это было какое-то чудо. Шёл проливной дождь,Динамо всю игру терзало Спартак,но то,что творил Кавазашвили в воротах,я больше никогда не видел.Анзор сделал Спартак чемпионом именно в этой игре,это однозначно.Матч тот до сих у меня перед глазами,как вчера было.Палайкайте в инете,я с год назад пересматривал эту игру.Качество,конечно,ужасное,но игру понять можно.
Ответить
neim
1751737979
" ... у нас сейчас очень слабые вратари ... " Ой, Евгений Серафимыч, а как же кроме перечисленных Акинфеева и Сафонова, совсем не плохие Агкацев из Краснодара и Латышонок из Зенита ?
Ответить
ПалкоВводецъ007
1751738938
Что ты хочешь Серафимыч от середняка? Там на каждой позиции, включая тренерские, лузеры и неликвиды. Гыгыгы
Ответить
FWSPM
1751740139
Они денисова три года не могут сменить о вратаре и говорить не стоит
Ответить
FFR
1751742852
Согласен полностью с Ловчевым.
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1751755311
Сафонов дырка ещё тот,Ловчев забыл что ли,как он тут играл.То,что он в ПСЖ теперь,не делает его лучшим вратарём России
Ответить
Непутриот
1751771725
Согласен с Ловчевым, но в Спартаке много других дырок, особенно русских игроков, которых следовало бы поменять на более качественных, с этими чемпионат не выиграть однозначно
Ответить
Sergey--google
1751846635
Опять старпер галоперидол пропустил. Как и многие здешние диванные комментаторы ненавидящие Максименко просто так, аж кушать не могут. При том что уже даже Борзыкин годами пышащий ненавистью на Сашу и тот уже успокоился и признал, что тот - классный вратарь. Те голы, что забивают в ворота Саши пропустил бы любой - ибо это полные провалы обороны СМ или обрезы или автоголы или расстрелы с угловых в упор при полном попустительстве защей. Задолбали диванные эксперты. А Помазун ваш уже все "доказал". Уже успел за немного игр столько фуфла пропустить, что стоит задуматься о его 2м номере и послать его.
Ответить
Главные новости
Модрич определил главный момент за 13 лет в «Реале»
00:56
Раскрыта зарплата Влапа в случае перехода в «Спартак»
00:48
2
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
00:32
Алвес прокомментировал трансфер в ЦСКА
00:12
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
2
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
33
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Все новости
Все новости
Новичок ЦСКА Алвес рассказал о своих сильных качествах
01:11
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Канчельскис не верит в интерес европейских клубов к Сперцяну
Вчера, 22:44
1
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
33
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба
Вчера, 21:25
28
Смородская определила, кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ
Вчера, 21:02
8
ФотоЦСКА объявил о 1-м летнем трансфере
Вчера, 20:44
6
«Спартак» определился с главным кандидатом на усиление центра обороны
Вчера, 20:40
9
Экс-директор «Спартака» призвал очистить РПЛ от легионеров
Вчера, 20:36
4
«Спартак» вернулся к кандидатуре Салазара из «Браги»
Вчера, 20:30
3
Президент «Урала» – о возможном стыке с «Оренбургом»: «В честь чего?»
Вчера, 20:15
17
«Фламенго» снова пытается забрать Барко: предложение «Спартаку» дошло до 15 миллионов
Вчера, 19:59
4
Червиченко объяснил невостребованность российских тренеров
Вчера, 19:54
3
Семин жестко высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 19:31
5
Новичок «Зенита» Жерсон прибыл в Россию
Вчера, 19:26
8
ФотоИгрок «Сочи» получил «Золотой мяч»
Вчера, 19:09
1
Луневу предрекли потерю места в основе «Динамо» из-за антикарпинских комментариев
Вчера, 18:45
7
Мусаев раскрыл, что его настораживает перед суперкубковым матчем с ЦСКА
Вчера, 18:17
4
Сергеев рассказал, что его удивило в «Динамо»
Вчера, 17:46
6
Мостовой одним словом отреагировал на исключение «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 17:41
8
Титов объяснил, зачем «Спартаку» Заболотный
Вчера, 17:30
5
Реакция Семина на исключение «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 17:08
19
«Спартак» подпишет экс-игрока ЦСКА
Вчера, 16:58
22
Судья Головко пошел на сделку со следствием – за это ему смягчили меру пресечения
Вчера, 16:53
9
Раскрыта сумма, которую получил судья Головко от «Торпедо»
Вчера, 16:42
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 