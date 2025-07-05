Ловчев призвал «Спартак» сменить вратаря

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что вратарь Александр Максименко не сделает красно-белых чемпионами.

«Александр Максименко не выдающийся вратарь, да и за ним нет дублера хорошего класса. Я в «Спартаке» застал Володю Маслаченко, Анзора Кавазашвили, Сашу Прохорова и Рината Дасаева. Это были великолепные вратари. А сейчас играет Александр Максименко.

Николай Старостин нам говорил: «Вратарь ценен не тем, что берет, а тем, что пропускает». Пенки не надо пропускать. Да, он когда-то берет мячи, но «Спартаку» нужны вратари другого уровня. И в России я особо таких не вижу, у нас сейчас очень слабые вратари.

И лучшим из них является, не считая Игоря Акинфеева, Матвей Сафонов. Надо искать вратаря на иностранных рынках или воспитывать своего.

Максименко не является вратарем, который сделает «Спартак» чемпионом. В 1969 году я в 20-летнем возрасте мальчишкой пришел в «Спартак». У нас была классная команда, но чемпионами нас сделал Анзор Кавазашвили, спасая нас в ключевой игре в Киеве с «Динамо». При том, что Коля Осянин, например, забил 16 мячей», – сказал Ловчев.