Мор определил незаменимого игрока в «Спартаке»

Бывший спартаковец Эдуард Мор высказался о вероятном уходе полузащитника команды Эсекьеля Барко.

«Единственный игрок «Спартака», которого нельзя отпускать, – это Барко. Любого игрока «Спартака» можно заменить, но только не Барко. От него зависит вся игра в созидании, он много делает. Он очень нужен «Спартаку». Только не Барко», – сказал Мор.