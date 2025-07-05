Мор определил незаменимого игрока в «Спартаке»

Бывший спартаковец Эдуард Мор высказался о вероятном уходе полузащитника команды Эсекьеля Барко.
«Единственный игрок «Спартака», которого нельзя отпускать, – это Барко. Любого игрока «Спартака» можно заменить, но только не Барко. От него зависит вся игра в созидании, он много делает. Он очень нужен «Спартаку». Только не Барко», – сказал Мор.
- Барко перешел в «Спартак» из аргентинского клуба «Ривер Плейт» в июле 2024 года. С момента перехода он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 9 голевых передач.
- Ранее журналист Херман Гарсия Грова сообщал, что Барко намерен покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно.
- Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.
Источник: «Чемпионат»