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Мор определил незаменимого игрока в «Спартаке»

5 июля, 17:23
6

Бывший спартаковец Эдуард Мор высказался о вероятном уходе полузащитника команды Эсекьеля Барко.

«Единственный игрок «Спартака», которого нельзя отпускать, – это Барко. Любого игрока «Спартака» можно заменить, но только не Барко. От него зависит вся игра в созидании, он много делает. Он очень нужен «Спартаку». Только не Барко», – сказал Мор.

  • Барко перешел в «Спартак» из аргентинского клуба «Ривер Плейт» в июле 2024 года. С момента перехода он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 9 голевых передач.
  • Ранее журналист Херман Гарсия Грова сообщал, что Барко намерен покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно.
  • Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель
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Комментарии (6)
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zigbert
1751726487
Конечно такого игрока терять нежелательно.
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VVM1964
1751731459
Согласен 100 % Ещё не стоит рассматривать продажу Маркиньоса, Мартинса, да и Угальде, когда в форме, тоже весьма продуктивен !!!
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Прокс
1751732055
Чемодан денег судьям! Вот незаменимое этим бото...сви.ньям
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SPACE TRUCKIN
1751734803
соглашусь - в созидании Барко и Маркиньос + Угальде незаменимы пока никем...Сезон отыграли,думаю,сделают работу над ошибками и следующий будет более продуктивен...
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alefreddy
1751738312
я думаю Маркиньос а далее Барко и остальные.Самый большой позитив и стабильность Маркиниьс
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ПалкоВводецъ007
1751739135
Главные игроки спартака это судьи. В каждом матче тащат хряков. гыгыгы
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