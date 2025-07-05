Адвокат заявил, что против Смолова все-таки возбудят уголовное дело

Адвокат Сергей Жорин считает, что в отношении Федора Смолова еще могут возбудить уголовное дело.

«После того как ситуация получила широкий общественный резонанс, я считаю, что с высокой долей вероятности уголовное дело все-таки будет возбуждено. Скорее всего – по статье, связанной с причинением вреда здоровью. Конкретная квалификация будет зависеть от степени вреда, а она устанавливается в рамках судебно-медицинской экспертизы.

Кроме того, важным будет мотив произошедшего конфликта: возник ли он на почве личной неприязни, был ли обусловлен хулиганскими побуждениями или, возможно, содержал признаки национальной розни. Если кто-то из участников конфликта высказывался оскорбительно по национальному признаку, это также может повлиять на квалификацию и повлечь ужесточение ответственности», – сказал Жорин.