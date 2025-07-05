Смолов компенсировал ущерб пострадавшему в «Кофемании»

Продолжают поступать подробности скандала с участием нападающего Федора Смолова.

У Смолова вымогали деньги за непубликацию видео с дракой.

Инцидент произошел 28 мая.

Смолову уголовное преследование не грозит.

«Смолов передал извинения мужчине, получившему удар по лицу, и признал, что его поведение было неподобающим. Кроме того, еще 11 июня, он выплатил компенсацию в 1 миллион рублей для возмещения ущерба и примирения сторон.

Более того, по словам источников, Смолов выразил готовность увеличить эту сумму в несколько раз, но настаивал, что речь идeт именно о компенсации потерпевшему. А вот идти на сделку с группой лиц-вымогателей, которые требовали 20 миллионов рублей, он был не готов.

Эти деньги Смолов перевeл через нотариуса на счeт в одном из крупнейших банков с отделениями по всей России. Эта сумма и сейчас доступна для получения потерпевшим без каких-либо условий или требований со стороны футболиста. Однако сторона потерпевшего пока не стала этим пользоваться. Кроме того, представители потерпевшего отказали Смолову в возможности лично общаться с потерпевшим.

Вскоре после попытки примирения группа лиц стала вымогать у футболиста деньги и после отказа слила в сеть видео.

Между тем полиция начала проверку по поводу вероятного вымогательства денег у Фeдора Смолова», – написал источник.