Аршавин прокомментировал трансфер Сергеева в «Динамо»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал трансфер Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Динамо».

– Ехать в команду, в которую тебя не берут основным. Опять в 30 с лишним лет всем доказывать что‑то?

– Я думаю, Сергееву доказывать особо нечего. Просто «Крылья» уже не те, за которые он привык играть. Это раз. Во‑вторых, побороться за чемпионство еще раз – для любого спортсмена это хорошо. Данные у Ивана есть.

Понятно, что Тюкавин моложе и класснее, но это не значит, что Ваня там будет в глухом запасе сидеть. Думаю, почти в каждой игре он время будет получать, а в каких‑то матчах будет выходить и в стартовом составе.