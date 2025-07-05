Радимов оценил трансфер Сергеева в «Динамо»

Бывший игрок «Динамо» Владислав Радимов прокомментировал трансфер форварда Ивана Сергеева в московский клуб.
«Константин Тюкавин восстановится, если я не путаю, в сентябре‑октябре. Пока он наберет форму – первая часть чемпионата уже закончится. Сергеев будет необходим, чтобы играть в статусе первого нападающего. А дальше уже будут решать. Могут и схему поменять.
У Сергеева паспорт российский есть, возраст есть, психология победителя есть. Парень потрясающий. Игрок сборной. О чем мы говорим», – сказал Радимов.
- Сергеев перешел из «Крыльев Советов» за 3,76 миллиона евро (350 миллионов рублей).
- Контракт с ним заключен до 2028 года.
- Тюкавин с марта восстанавливается от разрыва крестов.
Источник: «Матч ТВ»