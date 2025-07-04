«Спартак» готов пойти на условия РФС ради матчей сборной России

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на слова генсека РФС Максима Митрофанова.

Митрофанов объяснил, почему матчи сборной России не проводятся на «Лукойл Арене».

По его словам, сейчас это невозможно из-за того, что «Спартак» продал ложи на любые мероприятия, проводимые на домашнем стадионе.

В последний раз «Лукойл Арена» принимала национальную команду 7 сентября 2021 года. Тогда Россия победила Мальту со счетом 2:0 в отборе ЧМ-2022.

«Мы идем навстречу РФС, и все новые контракты на аренду лож переподписываем уже с новым условием, без включения в них матчей сборной.

Следовательно, готовы обсудить организацию матчей сборной России на «Лукойл Арене».

Но важно понимать, что мы обязаны думать об интересах наших болельщиков и в одностороннем порядке не можем поменять действующие контракты», – сказал Малышев.