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  • РФС отказался проводить матчи сборной России на арене «Спартака» до лета 2026 года

РФС отказался проводить матчи сборной России на арене «Спартака» до лета 2026 года

4 июля, 11:05
16

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему «Лукойл Арена» не сможет принимать матчи сборной России в ближайшем сезоне.

«Мы бы очень хотели проводить матчи на «Лукойл Арене». Наше условие для использования стадиона на матчах сборной – наличие лож, потому что у РФС есть обязательства по их предоставлению нашим партнерам.

Коллеги из «Спартака» почему-то, но это их выбор, продают ложи на любые мероприятия, проводимые на стадионе. Поэтому предоставить их на матчи сборной, по крайней мере пока, они не могут. У них контракты заканчивались в конце этого сезона, но они подписали новые, зная это условие», – сказал Митрофанов.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с конца февраля 2022 года.
  • В последний раз стадион «Спартака» принимал национальную команду 7 сентября 2021 года. Тогда Россия победила Мальту со счетом 2:0 в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

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Источник: РИА «Новости»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Спартак Россия Митрофанов Максим
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Комментарии (16)
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Блямба
1751616902
Пованивает поди, если ветра нет ?
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FROLL007
1751619266
Разваливается Закрывашка. Так и говорите. Гыгыгы
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ScarlettOgusania
1751620893
на бомбе только банить умеют за якобы мат, а вот грамотно подать материал на сайте - сверхзадача: как могла сборная России проводить отборочные игры к ЧМ-26 в 2021 году..?) напомню - ЧМ-22 проходил в Катаре...
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Persona_non_Grata
1751626114
Да и *** с ним - целее газон будет !)))...
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NewLife
1751626761
У американцев есть такое понятие, как poison pill, это когда включают в устав компании заведомо невыполнимые условия для возможного покупателя. Это способ руководству компании остаться при делах, так как новый владелец почти всегда меняет руководителей. Нечто такое скопировали чиновники РФС, чтобы ссылаться на как их-то партнеров и получать бабло.
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Айболид
1751641252
нет предела лицемерию свиоматок !
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темирхан
1751719988
так ВООБЩЕ закройте матчи сборной! они ни кому НЕ НУЖНЫ!
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