РФС отказался проводить матчи сборной России на арене «Спартака» до лета 2026 года

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему «Лукойл Арена» не сможет принимать матчи сборной России в ближайшем сезоне.
«Мы бы очень хотели проводить матчи на «Лукойл Арене». Наше условие для использования стадиона на матчах сборной – наличие лож, потому что у РФС есть обязательства по их предоставлению нашим партнерам.
Коллеги из «Спартака» почему-то, но это их выбор, продают ложи на любые мероприятия, проводимые на стадионе. Поэтому предоставить их на матчи сборной, по крайней мере пока, они не могут. У них контракты заканчивались в конце этого сезона, но они подписали новые, зная это условие», – сказал Митрофанов.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с конца февраля 2022 года.
- В последний раз стадион «Спартака» принимал национальную команду 7 сентября 2021 года. Тогда Россия победила Мальту со счетом 2:0 в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
Источник: РИА «Новости»