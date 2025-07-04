РФС отказался проводить матчи сборной России на арене «Спартака» до лета 2026 года

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему «Лукойл Арена» не сможет принимать матчи сборной России в ближайшем сезоне.

«Мы бы очень хотели проводить матчи на «Лукойл Арене». Наше условие для использования стадиона на матчах сборной – наличие лож, потому что у РФС есть обязательства по их предоставлению нашим партнерам.

Коллеги из «Спартака» почему-то, но это их выбор, продают ложи на любые мероприятия, проводимые на стадионе. Поэтому предоставить их на матчи сборной, по крайней мере пока, они не могут. У них контракты заканчивались в конце этого сезона, но они подписали новые, зная это условие», – сказал Митрофанов.