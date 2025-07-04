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  • РФС определился с составом участников РПЛ на случай исключения «Торпедо»

РФС определился с составом участников РПЛ на случай исключения «Торпедо»

4 июля, 09:30
18

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в случае снятия «Торпедо» в РПЛ останется 15 команд. Таким образом, «Оренбург» в предстоящем сезоне выступит в Первой лиге.

– Утверждение РФС итогов соревнований прошлого сезона говорит о том, что тему выхода «Торпедо» в РПЛ открутить назад уже нельзя?

– Мы находимся внутри дела, связанного с возможным совершением правонарушения. Поэтому решение, не исключено, последует и после начала нового сезона.

– Получается, снятие «Торпедо» с соревнований возможно уже по ходу сезона?

– Ну если то, в чем его обвиняют, будет доказано после начала соревнований, вы предлагаете это игнорировать?

– Смотря что игнорировать. Ведь даже если анализировать матчи «Торпедо», которые судил арбитр Максим Перезва, чье имя фигурирует в деле Соболева и Скородумова, то там не обнаружено решений арбитра в пользу автозаводцев. И участвовал ли в этом клуб в целом?

– Смотрите, здесь не важно, участвовал ли... Это имеет значение, но для отдельной квалификации в отношении судей. Здесь главное то, что совершили люди. Или не совершили. Исходя из того, какие обстоятельства установят, будем принимать решения.

– Кто займет место черно-белых в РПЛ в случае снятия с турнира?

– Никто.

– То есть в премьер-лиге останется 15 команд?

– Да.

  • Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и предыдущий генеральный директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу на 2 месяца по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
  • Согласно показаниям Перезвы, матчи с участием «Торпедо», которые он судил, проходили в спортивной борьбе.
  • «Оренбург» в прошлом сезоне занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Торпедо Оренбург Митрофанов Максим
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Комментарии (18)
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Айболид
1751613246
Т.е. Оренбург никто пропихивать в РПЛ не будет (да и не собирался скорее всего ) . Очередная истерия местного хрячья , берёт паузу .
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bashnat013
1751614327
Нормальные дядьки предлагаю их повысить и перевести в другой московский клуб ,а то в Российском футболе этих клубов слишком много не находите!
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VVM1964
1751616794
"решение, не исключено, последует и после начала нового сезона." - решение надо принимать ДО начала чемпионата, иначе будут кривотолки !!! И если Торпедо у кого-то выиграет, придется эти победы аннулировать, ну а если затянуть процесс до решающих матчей, то и скандал неизбежен !!!
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FFR
1751617509
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов явно неадекватный человек.
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baggio80
1751619117
РФС и «зенит» — позор всего мирового футбола.
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subbotaspartak
1751621908
Маразм крепчал была жара, В июле было это...
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Январь 59
1751622457
А что тогда делать с Самарскими Крылышками. Там скандал устроил никто иной как Губернатор, и утверждает, что были случаи оплаты через подставных лиц судейскому корпусу.
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Vratarь
1751622811
Эх, всё у нас по-старинке: всё или ничего. Либо ничего не видеть, либо заклевать до смерти. Ну, можно ведь помудрее, а? Ведь функционеры, люди взрослые, много повидали чего. Признают виновными - очков 10-15 снять - и пусть потеют до конца сезона - запомнят навсегда.
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odessakmv
1751622817
ну остаётся только процитировать классика: "Д.Б!"(с)
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Интерес
1751628165
И весь наш чемпионат покатится под откос,как прискорбный итог вашего руководства футболом.А чтобы этого не случилось,вы оставите "Торпедо" любой ценой,а в середине турнира отстраните его и будете дальше крутить хвостом.
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