Сергеев может отказать «Динамо»: подробности

Будущее нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева остается неопределенным.
Ранее 30-летний футболист был близок к переходу в «Динамо», но за последние несколько дней ситуация изменилась.
Теперь Сергеев склоняется к тому, чтобы присоединиться к «Спартаку». Он устал от затянувшейся истории с трансфером в «Динамо».
Форвард нашел весомые аргументы в пользу спартаковцев – более высокую зарплату и место в стартовом составе в случае ухода Манфреда Угальде.
Ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшие 48 часов.
- В прошедшем сезоне Сергеев забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
- Сообщалось, что в «Зените» хотят, чтобы игрок перешел в «Спартак».
- У петербургского клуба есть право на его первоочередный выкуп.
Источник: Sport24