Сергеев может отказать «Динамо»: подробности

Будущее нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева остается неопределенным.

Ранее 30-летний футболист был близок к переходу в «Динамо», но за последние несколько дней ситуация изменилась.

Теперь Сергеев склоняется к тому, чтобы присоединиться к «Спартаку». Он устал от затянувшейся истории с трансфером в «Динамо».

Форвард нашел весомые аргументы в пользу спартаковцев – более высокую зарплату и место в стартовом составе в случае ухода Манфреда Угальде.

Ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшие 48 часов.