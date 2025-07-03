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  • Мостовой оценил слова Карпина о зарплатах российских футболистов

Мостовой оценил слова Карпина о зарплатах российских футболистов

3 июля, 20:20
6

Александр Мостовой согласился с мнением Валерия Карпина о зарплатах в российском футболе.

Ранее главный тренер «Динамо» и сборной России заявил, что оклады игроков в РПЛ завышены минимум на 50 процентов.

«Мы на эту тему уже лет 15 говорим, как только у нас началось искусственное раздувание этих зарплат.

Мы давно уже говорим, когда люди нигде не играют, ничего не выигрывают, я имею в виду по европейским меркам, но в чемпионате России получают больше, чем те, кто выигрывает там [за рубежом] Лиги чемпионов, играют в сильных европейских чемпионатах и так далее. Об этом говорили много раз и те, кто играет за границей.

Мы еще в свое время думали: ни хрена себе – играют в чемпионате России, а получают больше, чем те, кто играет в Англии, Испании или еще где-то [за рубежом].

Просто есть футболисты, которых, елки-палки, в Европе будут в запасе держать, и они будут получать там, как и все остальные. А у нас он будет нормально получать, а его имя даже никто не знает», – сказал Мостовой.

  • Карпин возглавил «Динамо» 13 июня.
  • Сборную России он тренирует с июля 2021 года.

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Источник: RTVI
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий Мостовой Александр
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Комментарии (6)
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cska1948
1751566069
Ну, с этим всё ясно. Чтобы завлечь в Россию легионеров, им предлагают завышенные зарплаты. А чтобы российские футболисты не бузили по поводу большой разницы в зарплате с легионерами, то и им приходится платить почти как и легам. Как с этим бороться? Да очень просто! Уберите из нашего чемпионата легионеров, и зарплаты тут же станут адекватными.
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СПОРТ 21 века
1751625910
Здесь Александр прав. Когда зарплаты были на уровне, то и чемпионы были другие, футболисты были другие. Вот за что уважает Спартак фактически футбольная общественность? Зато что он воспитал своих футболистов и достиг с ними больших побед. За то что у него был косяк советской и российской школы. Зениту, как говорится, до этого только тянуться, хотя и у него были хорошие времена. Затем он сменил вектор в пользу иноземцев и к нему появилось отторжение, причём не только с стороны других городов, но и своего города. Послушайте, что говорят молодые воспитанники Смены, молодые воспитанники футбольных академий. Все эти ребята не желают представлять такой клуб, поэтому уходят искать счастье в другие регионы. Спросите, почему мы говорим о Зените? А потому что именно он положил начало этой футбольной революции в России. Теперь все клубы вынуждены смотреть в сторону легионеров. Если они этого делать не будут, то не смогут конкурировать в чемпионате. Отсюда уже и поменялась система зарплат...
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hizribayhatov@gmail.com
1751645203
В Союзе футбол был очень развит за счёт выращивания своих футболистов.И на мировом уровне тоже выглядела сборная очень достойно.В Союзе было очень много хорошего и это хорошее России надо было взять с собой.Тогда бы и не бы такой дискомфорт в жизни в России у граждан .
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bashnat013
1751656983
Кто ему ручку дал?он же глаз себе выколоть может!или еще кому!
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Xesus
1751741401
Не зря же бразильцы к нам едут...
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