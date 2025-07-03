Карпин заявил, что зарплаты российских игроков завышены

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о футбольной экономике.

– Уменьшение финансирования футбола от госкомпаний улучшит наш футбол? Рынок станет более живым?

– Рынок станет реальным. Он просто будет реальным, вот и все. Ни у кого не будет завышенных зарплат.

– Ведь это затронет и вас. Вы за или против?

– Я за. Поэтому и сказал, что зарплаты тренеров и игроков станут меньше, если будет реальный рынок. Не будет вздутия цен. Это не футболом придумано. Например, то, что произошло в 2008 году.

– Вы про рынок недвижимости в США?

– Да. Откуда произошел кризис 2008 года? Был раздут рынок, и в один момент этот мыльный пузырь лопнул. То же самое может произойти, если завтра скажут: «Больше не будет вливаний». Соответственно, все зарплаты будут соответствовать текущей ситуации на рынке. Не знаю, каким будет этот рынок.

– Насколько завышены в среднем зарплаты футболистов в России?

– На 50% минимум.