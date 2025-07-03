Агент Джикии прояснил ситуацию с возможным отказом от контракта с «Антальяспором»

Владимир Кузьмичев, агент защитника Георгия Джикии, подтвердил, что переход его клиента в турецкий «Антальяспор» может сорваться.
«Мы изначально понимали, что есть небольшая вероятность того, что «Антальяспору» запретят заявлять новых футболистов.
Поэтому проговаривали, чтобы в контракте была такая опция [отозвать свою подпись под предварительным контрактом], это было в договорeнностях.
Со слов руководства, клуб наладил финансовую ситуацию и этот вопрос решится в ближайшее время. Но всe равно мы должны были перестраховаться», – заявил агент.
- Рыночная стоимость экс-капитана «Спартака» – 2 миллиона евро.
- Прошлый сезон он провел в «Химках».
- В активе Джикии было 19 матчей без голевых действий.
Источник: «Чемпионат»