Раскрыты музыканты, которые выступят на Суперкубке России

В департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС рассказали о музыкальной программе, запланированной на матч за Суперкубок России.

Игра пройдет 12 июля в Казани в 18:00 мск.

Трофей разыграют «Краснодар» и ЦСКА.

«Исполнительницей национального гимна России перед матчем в Казани станет оперная певица Светлана Феодулова.

Светлана является обладательницей самого высокого голоса в мире (зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса), благодаря которому способна исполнять самые сложные произведения в оригинальных тональностях и темпе.

Также перед началом игры пройдет программа «Звук поставим на всю», в которой примут участие группы Serebro и Galibri & Mavik.

Главным номером открытия станет выступление группы Dabro в сопровождении 300 танцоров», – сообщили в департаменте.