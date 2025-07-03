Быстров объяснил, почему «Ахмат» требует 11 миллионов за Садулаева

Владимир Быстров оценил финансовые требования «Ахмата» по трансферу Лечи Садулаева.

Грозненцы хотят получить за игрока 11 миллионов евро.

Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

Садулаев всю карьеру проводит в «Ахмате»: 124 матча, 12 голов, 12 ассистов.

«Это нормальная сумма, у нас не так много быстрых футболистов с хорошим дриблингом, которые могут усилить топ-клубы. Садулаев – индивидуальность, он может брать и возить.

Рынок у нас такой, нет на рынке футболистов. У нас Заболотный и Комличенко считаются топами.

Давай дальше пойдeм: кого можем взять – Батракова и Кисляка, больше никого? Гладышева? За них бы попросили не 11 миллионов, а больше.

Если у нас за 15 берут среднего аргентинца, ЦСКА платит 5 миллионов за никому не известного бразильца.

А здесь футболист, которого видели в деле в РПЛ, который может усиливать. Сколько тогда просить клуб, тем более – за своего воспитанника?» – сказал Быстров.