Тюкавин сделал выбор между Головиным, Миранчуком и Захаряном

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высоко отозвался о бывшем одноклубнике Арсене Захаряне.
– Самый сильный партнер, с которым ты играл?
– Наверное, Заха. Мы долгое время с ним играли. Это было наработано еще с академии – и потом дальше-дальше.
– Ты же в сборной Головина застал?
– Мы с ним особо вместе не играли. Понятно, что он выделяется. Жидкие «галики» (голеностопы), техника у него присутствует.
– Леха Миранчук.
– Мира – да. Но для меня Заха – все равно. Мы с ним ближе были.
Он всегда чувствовал, когда я откроюсь. Тебе, думаю, тоже с ним было приятно играть.
Источник: Smol Talk