Тюкавин сделал выбор между Головиным, Миранчуком и Захаряном

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высоко отозвался о бывшем одноклубнике Арсене Захаряне.

– Самый сильный партнер, с которым ты играл?

– Наверное, Заха. Мы долгое время с ним играли. Это было наработано еще с академии – и потом дальше-дальше.

– Ты же в сборной Головина застал?

– Мы с ним особо вместе не играли. Понятно, что он выделяется. Жидкие «галики» (голеностопы), техника у него присутствует.

– Леха Миранчук.

– Мира – да. Но для меня Заха – все равно. Мы с ним ближе были.

Он всегда чувствовал, когда я откроюсь. Тебе, думаю, тоже с ним было приятно играть.