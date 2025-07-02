Быстров – об игроке «Зенита»: «Он нагадил команде»

Владимир Быстров раскритиковал полузащитника «Зенита» Вендела.

«Вендел, безусловно, боевая единица, но мы увидели, когда Вендел не хочет. Прошедший сезон наглядно показал: когда он не хочет, его ничего не может заставить.

Он факи показывал, удалялся на ровном месте, не приносил ту пользу, на которую рассчитывал в сезоне тренерский штаб.

Ему не нужно было оставаться на следующий сезон, дали понять: «Помоги стать чемпионами, мы тебя отпускаем». Он не помог, нагадил команде», – сказал Быстров.