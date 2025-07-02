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Быстров – об игроке «Зенита»: «Он нагадил команде»

2 июля, 22:33
6

Владимир Быстров раскритиковал полузащитника «Зенита» Вендела.

«Вендел, безусловно, боевая единица, но мы увидели, когда Вендел не хочет. Прошедший сезон наглядно показал: когда он не хочет, его ничего не может заставить.

Он факи показывал, удалялся на ровном месте, не приносил ту пользу, на которую рассчитывал в сезоне тренерский штаб.

Ему не нужно было оставаться на следующий сезон, дали понять: «Помоги стать чемпионами, мы тебя отпускаем». Он не помог, нагадил команде», – сказал Быстров.

  • В прошедшем сезоне Вендел забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
  • Из-за травмы он не играл с 4 мая.
  • Планировалось, что летом хавбек уйдет в «Ботафого», но сделка сорвалась.
  • Контракт бразильца с клубом рассчитан до 2028 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Быстров Владимир Вендел
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Комментарии (6)
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Semenycch
1751485263
Очень редко соглашаюсь с Быстровым, но тут этот уроженец Ленинградской области прав.
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да помойка, да позор
1751490057
чудные вы помойные
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Ловкий Бубен
1751508981
Нет , это неправда, по меньшей мере преувеличение , его спровоцировали, у него была травма, зачем так говорить ?
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SLADE2019
1751548744
Далеко не убедительный выпад со стороны Быстрова. Но, даже, если это так и есть, то зачем человека насильно удерживать. Он уже давно свой трансфер оправдал.
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