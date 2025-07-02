Быстров – об игроке «Зенита»: «Он нагадил команде»

Владимир Быстров раскритиковал полузащитника «Зенита» Вендела.
«Вендел, безусловно, боевая единица, но мы увидели, когда Вендел не хочет. Прошедший сезон наглядно показал: когда он не хочет, его ничего не может заставить.
Он факи показывал, удалялся на ровном месте, не приносил ту пользу, на которую рассчитывал в сезоне тренерский штаб.
Ему не нужно было оставаться на следующий сезон, дали понять: «Помоги стать чемпионами, мы тебя отпускаем». Он не помог, нагадил команде», – сказал Быстров.
- В прошедшем сезоне Вендел забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
- Из-за травмы он не играл с 4 мая.
- Планировалось, что летом хавбек уйдет в «Ботафого», но сделка сорвалась.
- Контракт бразильца с клубом рассчитан до 2028 года.
Источник: «Чемпионат»