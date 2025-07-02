Юран рассказал о первых рабочих днях в Турции

Новый тренер «Серик Беледиеспора» Сергей Юран ответил на вопросы о старте работы в турецком клубе.

Его назначили 1 июля.

Контракт подписан на год.

«Серик Беледиеспор» вышел в Первую лигу Турции (второй дивизион) по итогам сезона-2024/25.

50% акций клуба купил бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов.

– Какие впечатления от первых тренировок?

– В целом мы только втягиваемся в работу. Идет нормальный рабочий процесс. Знакомимся с командой. Постепенно объясняю футболистам свои требования.

Так что пока все отлично. Игроки меня слушают, слышат, все выполняют, идут на контакт. Понятно, что нужно будет еще усиливаться. Но сейчас важно наладить коммуникацию.

– Как общаетесь с командой?

– Через переводчика. Думаю, через неделю – десять дней команда поймет мои требования.

– Это правда, что вы собираетесь учить турецкий язык?

– Да. Это нормальная практика. Когда игрок или тренер приезжают в другую страну, то должны освоить язык хотя бы на бытовом уровне. В этом и заключается уважение к другой культуре.

Да, я потихоньку изучаю турецкие слова, выражения, что-то уже могу сказать, какие-то вещи записываю.

Понятно, что не буду знать турецкий в совершенстве. Но бытовой, футбольный язык намерен освоить. А как иначе? Повторюсь, это уважение к той стране, в которой работаешь.