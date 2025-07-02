Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юран рассказал о первых рабочих днях в Турции

2 июля, 21:55
4

Новый тренер «Серик Беледиеспора» Сергей Юран ответил на вопросы о старте работы в турецком клубе.

  • Его назначили 1 июля.
  • Контракт подписан на год.
  • «Серик Беледиеспор» вышел в Первую лигу Турции (второй дивизион) по итогам сезона-2024/25.
  • 50% акций клуба купил бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов.

– Какие впечатления от первых тренировок?

– В целом мы только втягиваемся в работу. Идет нормальный рабочий процесс. Знакомимся с командой. Постепенно объясняю футболистам свои требования.

Так что пока все отлично. Игроки меня слушают, слышат, все выполняют, идут на контакт. Понятно, что нужно будет еще усиливаться. Но сейчас важно наладить коммуникацию.

– Как общаетесь с командой?

– Через переводчика. Думаю, через неделю – десять дней команда поймет мои требования.

– Это правда, что вы собираетесь учить турецкий язык?

– Да. Это нормальная практика. Когда игрок или тренер приезжают в другую страну, то должны освоить язык хотя бы на бытовом уровне. В этом и заключается уважение к другой культуре.

Да, я потихоньку изучаю турецкие слова, выражения, что-то уже могу сказать, какие-то вещи записываю.

Понятно, что не буду знать турецкий в совершенстве. Но бытовой, футбольный язык намерен освоить. А как иначе? Повторюсь, это уважение к той стране, в которой работаешь.

Еще по теме:
Новый клуб Юрана из Турции близок к подписанию четвертого россиянина 1
Юран позвал сына в свою турецкую команду 8
Юран прокомментировал назначение в турецкий клуб 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Юран Сергей
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1751487525
Юран прямо меняется в лучшую сторону, стал вежливым, начал уважать другую культуру. Молодец!
Ответить
Цугундeр
1751514185
"Игроки меня слушают, слышат, все выполняют.." Крикнешь «цоб-цобэ!» и всё хорошо.)
Ответить
odessakmv
1751525666
главное не распаковывай все чемоданы, чтобы потом долго не собирать
Ответить
Главные новости
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
00:32
Алвес прокомментировал трансфер в ЦСКА
00:12
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
2
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
34
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба
Вчера, 21:25
27
Смородская определила, кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ
Вчера, 21:02
8
Все новости
Все новости
ФотоШомуродов перешел в турецкий клуб
Вчера, 23:57
«Аль-Наср» отдал в аренду форварда, купленного в январе за 77 миллионов
6 июля
6
Юран позвал сына в свою турецкую команду
4 июля
8
Шомуродов ответил на предложение турецкого клуба
3 июля
ФотоОтказавший «Зениту» Абрахам подписал контракт с новым клубом
3 июля
Агент Джикии прояснил ситуацию с возможным отказом от контракта с «Антальяспором»
3 июля
Джикия может отказаться от «Антальяспора»: клуб под трансферным баном
3 июля
4
Юран прокомментировал назначение в турецкий клуб
3 июля
1
Юран рассказал о первых рабочих днях в Турции
2 июля
4
ФотоЮран назначен в зарубежный клуб
1 июля
4
ФотоОтказавший ЦСКА Личка возглавил новый клуб
1 июля
5
Юран приступил к изучению турецкого языка
1 июля
6
Отказавший «Зениту» Абрахам выбрал новый клуб
1 июля
1
Стало известно, почему Джикия до сих пор не стал игроком «Антальяспора»
30 июня
Отказавший ЦСКА Личка определился с новым клубом
30 июня
13
«Инфраструктура чуть ли не дворовая»: стало известно, с чем столкнется Юран в Турции
30 июня
5
Каррера высказался о перспективах Джикии в Турции
27 июня
Мостовой оценил переход Джикии в турецкий клуб
27 июня
Новый клуб Юрана из Турции может подписать четырех российских игроков
27 июня
8
Агент объяснил, почему Джикия решил перейти в «Антальяспор»
27 июня
2
«Антальяспор» избавился от украинского футболиста перед приходом Джикии
26 июня
3
Юран раскрыл свой новый клуб
26 июня
8
У трансфера Джикии в «Антальяспор» осталось единственное препятствие
26 июня
Джикия подписал контракт с новым клубом
25 июня
7
Трансфер Джикии в Турцию близок к срыву
25 июня
9
Определился новый клуб Ильи Садыгова
24 июня
10
Агент Джикии раскрыл клуб, в который перейдет защитник: «Больше всех был заинтересован»
24 июня
1
Лучший бомбардир в истории «Наполи» объявил о завершении карьеры
23 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 