Российский специалист Сергей Юран приступил к изучению турецкого языка. Он делает это в преддверии начала работы в «Серик Беледиеспор», о назначении тренера будет объявлено официально в скором времени. Юран принял решение выучить язык для более продуктивной коммуникации со спортивным директором Барышем Гючлю. 26 июня Юран сообщал, что с 1 июля он начнeт работу с командой в Анталье.

21 июня бывший инвестор «Химок» бизнесмен Туфан Садыгов приобрeл 50% акций «Серикспора».

Стоимость этой сделки составила 4 миллиона евро.

1 июля российские футболисты Илья Берковский и Дмитрий Тихий прибыли в Анталью для завершения переходов в турецкий клуб.