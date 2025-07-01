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Юран приступил к изучению турецкого языка

Вчера, 18:10
8

Российский специалист Сергей Юран приступил к изучению турецкого языка. Он делает это в преддверии начала работы в «Серик Беледиеспор», о назначении тренера будет объявлено официально в скором времени. Юран принял решение выучить язык для более продуктивной коммуникации со спортивным директором Барышем Гючлю. 26 июня Юран сообщал, что с 1 июля он начнeт работу с командой в Анталье.

  • 21 июня бывший инвестор «Химок» бизнесмен Туфан Садыгов приобрeл 50% акций «Серикспора».
  • Стоимость этой сделки составила 4 миллиона евро.
  • 1 июля российские футболисты Илья Берковский и Дмитрий Тихий прибыли в Анталью для завершения переходов в турецкий клуб.

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Источник: Legalbet
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Юран Сергей
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Комментарии (8)
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спартак параша
1751383149
Руский-то не знает, а тут решил еще и турецкий недоучить...ему и эстонскому быдлану не место в футболе
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GREY DM
1751383298
на хрена? начальство- русскоговорящее, подопечные- неликвид из РПЛ. короче- турецкий язык- лишняя нагрузка на мозг)
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...короче
1751384368
...на рынках в большой плюс это Юрану будет, расходы раза в три сократит)...
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timon2401
1751384784
Зачем?? Там русского мата в лексиконе нет на котором Юран разговаривает чаще всего
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FFR
1751391569
Аферин, Юран бей!))
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Этот чудный мир
1751391868
Черчесов вон тоже казахский язык начинал изучать.Но не успел. Как бы с Юраном так не вышло.)))
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k611
1751396544
Если выучит, турки оценят. Это уважение к стране в которой работаешь.
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