Агент Чернова объяснил ситуацию с отсутствием игрока на тренировке «Спартака»

Агент защитника «Спартака» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев опроверг информацию об отстранении игрока от тренировок с основной командой.

«Только что общались с [генеральным директором] Олегом Малышевым и [спортивным директором] Фрэнсисом Кахигао. Надо понимать, что это «Спартак», и любой чих вызывает большую реакцию.

На самом деле в тренировочном процессе, в одной взятой тренировке, а точнее, в одном упражнении тренер посмотрел сочетание группы игроков, в которую не входили ряд других футболистов, которые, как могло показаться со стороны, были отстранены.

На самом деле это был не более чем эпизод. Никаких претензий и никакого отстранения нет. Никита продолжает готовиться к сезону в составе «Спартака», – сказал Кузьмичев.