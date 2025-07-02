Агент Чернова объяснил ситуацию с отсутствием игрока на тренировке «Спартака»

Агент защитника «Спартака» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев опроверг информацию об отстранении игрока от тренировок с основной командой.
«Только что общались с [генеральным директором] Олегом Малышевым и [спортивным директором] Фрэнсисом Кахигао. Надо понимать, что это «Спартак», и любой чих вызывает большую реакцию.
На самом деле в тренировочном процессе, в одной взятой тренировке, а точнее, в одном упражнении тренер посмотрел сочетание группы игроков, в которую не входили ряд других футболистов, которые, как могло показаться со стороны, были отстранены.
На самом деле это был не более чем эпизод. Никаких претензий и никакого отстранения нет. Никита продолжает готовиться к сезону в составе «Спартака», – сказал Кузьмичев.
- Ранее «Чемпионат» сообщил, что 1 июля Чернов, а также вингер Хесус Медина и Антон Зиньковский занимались отдельно от основного состава, поскольку главный тренер «Спартака» Деян Станкович не рассчитывает на этих игроков.
- 29-летний Чернов в прошлом сезоне провел за красно-белых 11 матчей, сделал 1 ассист.
Источник: «Спорт-Экспресс»