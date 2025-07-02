Романцев прокомментировал назначение Челестини в ЦСКА

Олег Романцев оценил назначение Фабио Челестини на пост главного тренера ЦСКА. Швейцарский специалист возглавил московскую команду 20 июня.

«Я мало что знаю о Челестини. Слышал, что в минувшем сезоне он с «Базелем» выиграл Кубок и чемпионат, с чем его и поздравляю. Но при всем уважении к коллеге швейцарский чемпионат никогда не входил в Европе в число топовых. Да и в прессе за ним укрепилась репутация тренера-спасателя. А ведь в новом сезоне, как уже было заявлено, ЦСКА собирается бороться за чемпионство. При этом я не собираюсь давать оценку выбору армейцев, поскольку это право руководства клуба, которое я уважаю», – сказал Романцев.