Агент Чернова отреагировал на отстранение защитника от основы «Спартака»

Агент защитника «Спартака» Никиты Чернова Владимир Кузьмичeв прокомментировал информацию об отстранении футболиста.

Ранее стало известно, что Чернов тренировался отдельно от основной команды «Спартака».

Это решение главного тренера Деяна Станковича.

«У меня пока нет такой информации. Единственное, что я знаю, – это то, что не только Никита, но и ещe два футболиста не принимали участие в игровом упражнении.

Только вчера поздно вечером до меня дошла эта информация. Мы обсудили это с Никитой. Я пытаюсь связаться с Олегом Малышевым, но пока он не выходит на связь. Надеюсь, в течение дня получится связаться, ведь ситуация требует довольно быстрых действий. Мне очень важно переговорить на эту тему, чтобы понимать, как поступать дальше», – сказал Кузьмичeв.