Агент Чернова отреагировал на отстранение защитника от основы «Спартака»

Агент защитника «Спартака» Никиты Чернова Владимир Кузьмичeв прокомментировал информацию об отстранении футболиста.
- Ранее стало известно, что Чернов тренировался отдельно от основной команды «Спартака».
- Это решение главного тренера Деяна Станковича.
«У меня пока нет такой информации. Единственное, что я знаю, – это то, что не только Никита, но и ещe два футболиста не принимали участие в игровом упражнении.
Только вчера поздно вечером до меня дошла эта информация. Мы обсудили это с Никитой. Я пытаюсь связаться с Олегом Малышевым, но пока он не выходит на связь. Надеюсь, в течение дня получится связаться, ведь ситуация требует довольно быстрых действий. Мне очень важно переговорить на эту тему, чтобы понимать, как поступать дальше», – сказал Кузьмичeв.
- Чернов провел 8 матчей в прошедшем сезоне РПЛ.
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 31 декабря 2026 года.
Источник: «Чемпионат»