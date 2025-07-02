Радимов назвал «Спартак» середняком после подписания Заболотного

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на переход Антона Заболотного в «Спартак».

«Антон – хороший футболист. Он это доказывал неоднократно. Парень фантастический и работяга, здесь вопросов нет. Но меня волнует имиджевая история для «Спартака». Когда «Динамо» борется за Сергеева, «Зенит» – за игрока с клубного чемпионата мира, а «Спартак» – там не успел, тут не успел и в итоге берет Заболотного. Поможет ли он? Какие‑то голы забьет, конечно же, даже важные, возможно. Но лучшим бомбардиром он точно не станет.

Прошлым летом был Шамар Николсон – его купили за 10 миллионов, а продали за 2. Отпустили его зимой. Был Виллиан Жозе – его отпустили. Если вы отказываетесь от таких нападающих, а летом берете Заболотного, то вы признаете свою ошибку, что это сделали? Не стыкуется. Мне кажется, что здесь есть имиджевые потери спортивного департамента. Заболотный забьет больше Николсона и Жозе? Точно нет. Надо определиться, зачем вы это делаете. И за какие цели будете бороться. «Спартак» в этом плане становится не лидером, а середняком. Когда «Локомотив», «Зенит» и «Динамо» усиливают команды, «Спартак» делает себя средним, – сказал Радимов.