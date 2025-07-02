Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов назвал «Спартак» середняком после подписания Заболотного

Радимов назвал «Спартак» середняком после подписания Заболотного

Сегодня, 12:24
20

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на переход Антона Заболотного в «Спартак».

«Антон – хороший футболист. Он это доказывал неоднократно. Парень фантастический и работяга, здесь вопросов нет. Но меня волнует имиджевая история для «Спартака». Когда «Динамо» борется за Сергеева, «Зенит» – за игрока с клубного чемпионата мира, а «Спартак» – там не успел, тут не успел и в итоге берет Заболотного. Поможет ли он? Какие‑то голы забьет, конечно же, даже важные, возможно. Но лучшим бомбардиром он точно не станет.

Прошлым летом был Шамар Николсон – его купили за 10 миллионов, а продали за 2. Отпустили его зимой. Был Виллиан Жозе – его отпустили. Если вы отказываетесь от таких нападающих, а летом берете Заболотного, то вы признаете свою ошибку, что это сделали? Не стыкуется. Мне кажется, что здесь есть имиджевые потери спортивного департамента. Заболотный забьет больше Николсона и Жозе? Точно нет. Надо определиться, зачем вы это делаете. И за какие цели будете бороться. «Спартак» в этом плане становится не лидером, а середняком. Когда «Локомотив», «Зенит» и «Динамо» усиливают команды, «Спартак» делает себя средним, – сказал Радимов.

  • 34-летний Заболотный подписал со «Спартаком» контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон.
  • В прошлом сезоне нападающий выступал за «Химки», забив 6 голов и сделав 6 ассистов в 31 матче.

Еще по теме:
Ловчев отреагировал на переход Заболотного в «Спартак» 5
Рабинер прокомментировал трансфер Заболотного в «Спартак» 12
«Спартак» вместо Заболотного рассматривал возвращение Дзюбы 9
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон Радимов Владислав
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1751448967
РАдимов прожил большую футбольную жизнь(а ещё бОльшую-околофутбольную),но так заносчиво и не понял,что команда не может состоять из звёзд,это путь к её развалу.Есть "рабочие лошадки",есть "определяющие игровой стиль",и,дай бог,один-два лидера.Звёзды на небе,а сейчас любой движущийся именуется звездой. Порядок бьёт класс.Придумано не нами.
Ответить
VVM1964
1751449139
По такой логике - зачем Смолов Краснодару ? ... Никто же не говорит, что Заболотного взяли как основного напа и будут делать на него ставку !!! Впрочем, чего ожидать от человека, который никогда не отличался умом и сообразительностью, судя по высказываниям !...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1751449514
Он уже 20 лет как глухой середняк. Выиграют пару тройку туров и давай примерять медальки. А затем наступают трудовые будни и им пихают все кому не лень. Гыгыгы
Ответить
iscariot
1751449903
Во-первых Николсона купили за 8. Во-вторых не так давно Заболотный играл в так горячо любимых Радимову середняках зените и цска)))
Ответить
Madikus
1751450342
Ну Радимова слушаешь и удивляешься ,как с таким умом чел еще и эксперт‍ (ужас)ему во дворе «гнать» сплети! Тот еще тип..Заболотный будет очень хорошим форвардом 100 % удачи ему в великом клубе! Не всем суждено играть в Спартаке!!!!!
Ответить
subbotaspartak
1751452147
Радимов назвал «Спартак» середняком... Не раскулачат.
Ответить
Главные новости
На «Бомбардире» появился поиск
2
Семак пообещал возвращение Вендела
13:46
Болельщики и руководство «Гавра» разочарованы Кузяевым
13:29
2
Россия опередила Украину в таблице коэффициентов УЕФА
13:11
Медведев: «Два нарушения повлияли на чемпионскую гонку в РПЛ»
12:56
12
Тюкавин объяснил отказ от перехода в «Зенит»: «Всерьез рассматривал вариант»
12:49
1
Радимов назвал «Спартак» середняком после подписания Заболотного
12:24
20
Станкович отстранил двух игроков «Спартака» от тренировок с основной командой
11:54
8
«Аякс» отказался от Сперцяна из-за его связи с Россией
11:41
6
Дюков назвал дату возможного возвращения российских клубов в еврокубки
11:34
5
Все новости
Все новости
Романцев прокомментировал назначение Челестини в ЦСКА
13:16
1
Тюкавин объяснил отказ от перехода в «Зенит»: «Всерьез рассматривал вариант»
12:49
1
Агент Чернова отреагировал на отстранение защитника от основы «Спартака»
12:34
Радимов назвал «Спартак» середняком после подписания Заболотного
12:24
20
Станкович отстранил двух игроков «Спартака» от тренировок с основной командой
11:54
8
«Аякс» отказался от Сперцяна из-за его связи с Россией
11:41
6
Дюков назвал дату возможного возвращения российских клубов в еврокубки
11:34
5
Тюкавин рассказал, как относится к трансферу Сергеева в «Динамо»
10:51
1
Медведев оценил шутку про Зенит» Рио-де-Жанейро
10:42
13
Президент «Сьона» ответил, по чьей инициативе был организован скандальный матч с «Зенитом»
10:06
2
Сперцян рассказал об эмоциях Галицкого после чемпионства «Краснодара»
10:01
«Искренне жаль»: Романцев назвал экс-футболиста «Спартака», об уходе которого он жалеет
09:47
8
Фото«Локомотив» отдал игрока «Крыльям Советов»
09:38
Ловчев отреагировал на переход Заболотного в «Спартак»
08:50
5
Радимов назвал главное отличие ЦСКА при Челестини
08:37
Рабинер прокомментировал трансфер Заболотного в «Спартак»
00:55
12
«Спартак» вместо Заболотного рассматривал возвращение Дзюбы
00:25
9
Луис Энрике не считает «Спартак» конкурентом «Зенита» за 1-е место
00:25
11
Мор объяснил, зачем «Спартаку» Заболотный
Вчера, 23:21
2
Талалаев расхвалил Заболотного после трансфера в «Спартак»: «Не исключаю, что будет бороться за звание лучшего бомбардира»
Вчера, 23:12
3
Видео38-летний Набабкин сыграл за ЦСКА спустя год
Вчера, 23:05
2
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Партизаном»
Вчера, 22:55
3
Президент РПЛ описал ситуацию с «Торпедо» одним прилагательным
Вчера, 22:26
2
Реакция болельщиков «Спартака» на уход Абены
Вчера, 22:17
5
Заболотный дал прогноз на свое выступление за «Спартак»
Вчера, 22:11
3
Губерниев назвал двух людей, от которых зависит снятие бана с России
Вчера, 22:05
9
Антон Заболотный – 2-й Заболотный в истории «Спартака»
Вчера, 21:56
3
Бабаев раскрыл, почему Пьянич ушел из ЦСКА: «Мысли о завершении карьеры»
Вчера, 21:49
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 