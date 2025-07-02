Медведев оценил шутку про Зенит» Рио-де-Жанейро

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на шутливое название клуба. Петербуржцев в шутку называют «Зенит» Рио-де-Жанейро.

«Шутка уже с бородой. Мы выбираем тех игроков, которые лучшие на своей позиции. Не имеет значения, появится бразилец, аргентинец или россиянин, мы смотрим не в паспорт игроков, а на то, как они играют», – сказал Медведев.