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  • «Искренне жаль»: Романцев назвал экс-футболиста «Спартака», об уходе которого он жалеет

«Искренне жаль»: Романцев назвал экс-футболиста «Спартака», об уходе которого он жалеет

Сегодня, 09:47
8

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отреагировал на информацию о возможном возвращении Артема Дзюбы в клуб.

Ранее стало известно, что форвард «Акрона» находился в лонг-листе красно-белых. В итоге «Спартак» подписал Антона Заболотного.

– Подводя итоги прошлого сезона, вы не скрывали тревоги, что 80 процентов голов «Спартака» – это заслуга легионеров. А нет ли сожаления, что в команде не нашлось места Артему Дзюбе, о котором вы всегда говорите с уважением как об интересном форварде?

– Думаю, что этот вопрос возник у вас на фоне попыток «Спартака» заполучить в это межсезонье чистого форварда-тарана. Вот и вспомнился Дзюба, который всю карьеру провел в других командах. И, кстати, везде был на виду, добравшись до титула лучшего бомбардира-рекордсмена. Впрочем, возвращаться памятью в прошлое, которое не вернуть, – занятие неблагодарное. Как и в сто первый раз говорить о причинах расставания Артема с клубом, в котором он начинал еще мальчишкой под руководством сына Георгия Александровича Ярцева.

О Дзюбе до сих пор говорят много и по-разному. Для меня он в первую очередь форвард, наделенный такими ценными качествами, как умение выигрывать «воздух», чувствомпартнера, поставленный удар. А еще по натуре это лидер с характером настоящего бойца. Что доказывал не только в каждой из своих команд, но и на чемпионате мира-2018 в сборной России. И когда я вижу матчи с участием Артема, то смотрю футбол всегда с особым интересом, поскольку он живет им. И, получая удовольствие от игры, старается дарить его другим. Именно это выделил в нем тренер «Акрона» Заур Тедеев. Ну а мне искренне жаль, что судьба развела Артема со «Спартаком», в атаке которого он бы занял место лидера. О чем, кстати, частенько напоминал голами во встречах с красно-белыми.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Спартак Дзюба Артем Романцев Олег
Комментарии (8)
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СильныйМозг
1751440553
Зато у красно-белого позора, был собственный барыга. Для юного поколения всегда товар был, чтобы молодые, далеко не уходили от старой гвардии наркоманов.
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zigbert
1751441867
А ведь никто не выгонял Дзюбу из Спартака. Он ушел из команды с желанием,осознанно. Да ещё наделав много гадостей в отношении Спартака. Отрицать конечно нельзя что это игрок высокого класса.
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Интерес
1751442145
При титулах,деньгах ли,при короне ли, "Спартак"швыряет игрочишек,как котят, но как Артёмку Дзюбу проворонили- вам этого потомки не простят.
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Литейный 4 (returned)
1751450017
Мазутно судейский позор упустил момент. Так бы глядишь Артёмка поднял их с колен. А в итоге так и останутся на коленях и будут дышать в пупок большей части команд. Гыгыгы
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sochi-2013
1751450192
Все по делу, только пуделя называть судьбой- некорректно! Его раздутое эго чуть не угробило карьеру Дзюбе. У Артема сильный характер, а скольким, менее сильным, он ее сломал?
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