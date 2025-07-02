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  • Луис Энрике не считает «Спартак» конкурентом «Зенита» за 1-е место

Луис Энрике не считает «Спартак» конкурентом «Зенита» за 1-е место

2 июля 2025, 00:25
8

Нападающий «Зенита» Луис Энрике высказался о главных соперниках клуба в предстоящем сезоне РПЛ.

Он назвал ЦСКА и «Динамо» ключевыми конкурентами.

«Главными соперниками будут ЦСКА и «Динамо». Игры с ними всегда были принципиальными, и я за ту часть сезона, что провел в «Зените» и успел сыграть с этими командами, понял, что самая принципиальная борьба именно в этих матчах. Поэтому мне кажется, что именно с ними мы будем конкурировать за чемпионство», – сказал Энрике.

В сезоне-2024/25 «Зенит» занял 2-е место в РПЛ. ЦСКА завершил тот сезон на 3-й строчке, а «Динамо» – на 5-й.

  • Энрике присоединился к «Зениту» зимой 2025 года.
  • «Зенит» в сезоне-2024/25 не смог выиграть чемпионат впервые с 2018 года.
  • Чемпионом РПЛ в сезоне-2024/25 стал «Краснодар».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Спартак Энрике Луис
Комментарии (8)
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Боцман59rus
1751410854
_ Спартак хоть и прошёлся по своим граблям в прошлом сезоне как обычно, но взял с вами четыре очка. ...конечно же не конкурент)))
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boris63
1751420592
Мне кажется в этом сезоне борьба за медали будет на много жёстче и конкурентов будет больше. Ну и нам смотреть интереснее.
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Дубина
1751432655
ЗПРФ!!!
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Oldtrafford83
1751435402
Луис Энрике просто не умеет считать))
Ответить
Sergey--google
1751443199
А с чего Энрике решил, что зенит будет нынче за первое место бороться? Похоже пани Мюллерова с мишкойвпопешишкой его жестоко обманули, когда лапшу на уши вешали
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Artemka444
1751447679
Все правильно сказал
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