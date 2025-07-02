Луис Энрике не считает «Спартак» конкурентом «Зенита» за 1-е место

Нападающий «Зенита» Луис Энрике высказался о главных соперниках клуба в предстоящем сезоне РПЛ.

Он назвал ЦСКА и «Динамо» ключевыми конкурентами.

«Главными соперниками будут ЦСКА и «Динамо». Игры с ними всегда были принципиальными, и я за ту часть сезона, что провел в «Зените» и успел сыграть с этими командами, понял, что самая принципиальная борьба именно в этих матчах. Поэтому мне кажется, что именно с ними мы будем конкурировать за чемпионство», – сказал Энрике.

В сезоне-2024/25 «Зенит» занял 2-е место в РПЛ. ЦСКА завершил тот сезон на 3-й строчке, а «Динамо» – на 5-й.