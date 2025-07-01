Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Партизаном»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил товарищеский матч против «Партизана» (3:1).

«Мне не понравилось давление, которое мы оказывали в первом тайме, но, возможно, это из‑за усталости. Было мало движения впереди, не особо контролировали пространство. Была парочка моментов, но этого маловато.

Второй тайм мне понравился намного больше, например, мы были хороши в переходах, чего команде не хватало в первом тайме. Иван Обляков во вторым 45 минут совершал хорошее движение между линиями, мы создавали моменты и шли вперед», – сказал швейцарец.