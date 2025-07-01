Президент РПЛ описал ситуацию с «Торпедо» одним прилагательным

Александр Алаев, президент РПЛ, прокомментировал ситуацию с «Торпедо».

Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и генеральный директор черно‑белых Валерий Скородумов были заключены под стражу на 2 месяца по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.

1-й тур нового сезона РПЛ запланирован на 18-20 июля.

«Самый сложный вопрос – история с «Торпедо». Нам надо решить вопрос с полноценным составом чемпионата. У меня нет возможности к доступу к уголовному делу по «Торпедо», как и по Писарскому. Мне кажется, что ситуация вокруг «Торпедо» очень тревожная.

Есть уголовное дело – оно может идти годами. А есть дело КДК. Есть прецедент, который мы подзабыли, но он был – футбольный клуб «Чайка». Неприятный, но не новый случай. Есть угроза целостности соревнованию: понижение, очки. Риск действительно есть, варианты различные есть. Мне хочется, чтобы состоялись все 240 матчей в следующем сезоне.

Могут ли быть сложные решения по замене участников? Могут. Мы рассматриваем все варианты», – сказал Алаев.