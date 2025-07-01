«Динамо» обвинило Радимова в хамстве

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал высказывания советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислава Радимова.
Радимов остался недоволен поведением полузащитника бело-голубых Бителло на премии Winline Герои РПЛ. Бразилец вышел за призом со жвачкой во рту.
«Слова Радимова про Бителло – хамство. Неправильно так говорить о футболисте. Наверное, кто-то из апостолов или святых мог бы себе такое позволить, но из того, что я помню об эпизодах жизни и карьеры Радимова, Владислав таковым точно не является», – заявил Гафин.
- Ранее Радимов сказал: «если Бителло уедет из нашего чемпионата, я буду только рад, потому что он очень напрягает своими выходками – то опоздал, то не хочу, теперь вот жвачка. Так пусть сваливает – никому от этого хуже не будет. Устроил клоунаду».
- 25-летний Бителло получил приз за звание лучшего ассистента сезона в РПЛ.
- Зимой бразилец не явился на сбор «Динамо» в назначенные сроки и приехал в команду позднее.
Источник: «РБ Спорт»