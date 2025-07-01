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«Динамо» обвинило Радимова в хамстве

Вчера, 16:27
15

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал высказывания советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислава Радимова.

Радимов остался недоволен поведением полузащитника бело-голубых Бителло на премии Winline Герои РПЛ. Бразилец вышел за призом со жвачкой во рту.

«Слова Радимова про Бителло – хамство. Неправильно так говорить о футболисте. Наверное, кто-то из апостолов или святых мог бы себе такое позволить, но из того, что я помню об эпизодах жизни и карьеры Радимова, Владислав таковым точно не является», – заявил Гафин.

  • Ранее Радимов сказал: «если Бителло уедет из нашего чемпионата, я буду только рад, потому что он очень напрягает своими выходками – то опоздал, то не хочу, теперь вот жвачка. Так пусть сваливает – никому от этого хуже не будет. Устроил клоунаду».
  • 25-летний Бителло получил приз за звание лучшего ассистента сезона в РПЛ.
  • Зимой бразилец не явился на сбор «Динамо» в назначенные сроки и приехал в команду позднее.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Бителло Радимов Владислав
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Комментарии (15)
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спартак параша
1751376583
Так Радимову Танька не разрешает быть мужиком дома....абьюзит его, вот он и гавкает на всех
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Боцман59rus
1751377892
_Радимов не хам,он дол...б, хотя изредка не без умных мыслей)))
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Semenycch
1751378355
А я в этом споре на стороне Радимого. На базе ментовского клуба он может жевать хоть жвачку, хоть носван, хоть табак, хоть кокаин, а на премии Герои РПЛ это чудо должно вести себя прилично!
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subbotaspartak
1751378877
Бразилец вышел за призом со жвачкой во рту - хамство. «Слова Радимова про Бителло – хамство. 2 бутса - пара.
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Plyash
1751379828
Эти идиотские фразы Порнорадимова совсем не хамство , это недостаток воспитания , образования и узость его ума . Когда индивид хамит , это значит , хочет осознанно оскорбить . А тут просто идиот несёт несусветную чушь , не понимая , что может обидеть человека ни за что . Его просто надо отлучить от СрачТВ и не выпускать за пределы славного города Питер . Сразу дышать станет легче .
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The only one
1751380376
Буланов(а) он такой...
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Desma
1751386698
Жвачка это мелочи, детская шалость. Главное, что не с серьгой в носу и бананом во рту...
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да помойка, да позор
1751396150
ну а что вы ждете от буланова, в лыжи обутый и е.....
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