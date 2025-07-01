Дзюба оценил шансы на возвращение в сборную России

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос, закрыта ли для него история выступлений за сборную России.

«Не знаю, я ее не закрывал. Я действующий футболист и с удовольствием еще бы поиграл за сборную. Но понимаю, что в нынешней ситуации это практически невозможно.

В моменте я и не мечтал, что у меня будет шанс сыграть за сборную. У меня был мини-шанс, и я им воспользовался. Я безумно счастлив и благодарен всем людям, которые поспособствовали этому моменту», – сказал Дзюба.