Дзюба оценил шансы на возвращение в сборную России

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос, закрыта ли для него история выступлений за сборную России.
«Не знаю, я ее не закрывал. Я действующий футболист и с удовольствием еще бы поиграл за сборную. Но понимаю, что в нынешней ситуации это практически невозможно.
В моменте я и не мечтал, что у меня будет шанс сыграть за сборную. У меня был мини-шанс, и я им воспользовался. Я безумно счастлив и благодарен всем людям, которые поспособствовали этому моменту», – сказал Дзюба.
- В марте 2025 года форвард впервые после чемпионата Европы, прошедшего в 2021 году, сыграл за сборную России в товарищеском матче с Гренадой (5:0).
- 36-летний Дзюба тогда забил гол, который стал для него 31-м за национальную команду. Он единолично возглавил список бомбардиров сборной России. У Александра Кержакова на счету осталось 30 мячей.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с конца февраля 2022 года.
Источник: РИА «Новости»