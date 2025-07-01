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Дюков сказал, может ли сборная России сыграть с США

Вчера, 13:31

Президент РФС Александр Дюков не исключил в будущем товарищеского матча между сборными России и США.

«Это теоретически возможно, но вряд ли в этом году. Сборная США уже определилась с ближайшими соперниками. На уровне юношеских сборных вероятность сыграть выше», – сказал Дюков.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром, Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией и Нигерией.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Россия США Дюков Александр
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