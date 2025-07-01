Дюков сказал, может ли сборная России сыграть с США

Президент РФС Александр Дюков не исключил в будущем товарищеского матча между сборными России и США.

«Это теоретически возможно, но вряд ли в этом году. Сборная США уже определилась с ближайшими соперниками. На уровне юношеских сборных вероятность сыграть выше», – сказал Дюков.