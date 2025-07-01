Пономарев высказался о варианте с Сафоновым для ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев отреагировал на слова главного тренера красно-синих Фабио Челестини. Швейцарец, отвечая на вопрос о вратаре Матвее Сафонове, заявил, что не купил бы футболиста «ПСЖ», так как раньше играл за «Марсель».

«Зачем нам Сафонов? У нас есть свои вратари. Есть и Тороп, и Акинфеев. Игорь наш пока живой и в строю. Это глупый вопрос для тренера. Об не стоит говорить.

Я поддерживаю ответ Челестини. Я думаю, что Сафонов пока будет играть в Европе. Любой другой клуб его перекупит, если «ПСЖ» не захочет с ним дальше сотрудничать. Мне кажется, что он и сам пока не хочет в Россию», – сказал Пономарев.